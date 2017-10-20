NBA》海沃德手術雖成功 沃神透露本季恐難回歸

海沃德開幕戰就受傷，雖手術成功，但本季很可能就此報銷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克球星海沃德（Gordon Hayward）在開幕賽首節就因左腳大翻船，造成腳踝脫臼及脛骨骨折，而今（20）日稍早塞爾提克也在官方網站上宣布海沃德的腳踝手術十分成功，但目前暫時沒有復出的時間表，不過根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，海沃德的經紀人表示，海沃德這季可能很難回歸。

塞爾提克對上騎士隊的開幕賽中，第一節剩下6分多鐘時，海沃德空手走位到禁區要球進攻，想要空中接力灌籃，遭騎士克勞德（Jae Crowder）擋下，他落地時左腳沒有踩穩，整個腳踝外翻，被現場工作人員用擔架抬出場外。

塞爾提克在官方聲明中說道：「在開幕戰受傷的海沃德昨晚已經接受了脛骨、韌帶的固定手術，手術結果非常成功，預計能完全康復，而球隊目前不會為海沃德排訂具體的恢復時間表。」

塞爾提克官方網站發佈海沃德手術成功消息。（取自塞爾提克官網）

而雖然之前《WCVB》記者Mike Lynch說，海沃德可能最快三月就能回到球場，不過根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski先前在推特上透露，海沃德的經紀人巴特斯特恩（Mark Bartelstein）表示，海沃德本季能回來的機率可能不高。

ESPN記者沃神推特透露，海沃德本季可能很難回歸。（取自推特）

而同隊的厄文（Kyrie Irving）先前受訪時就說：「我目前職業生涯裡看過兩次最嚴重的受傷，一次是喬治（Paul George），一次就是海沃德了，這樣真的讓人很難接受，我只能為他禱告，希望他能夠盡快好起來。」

季前塞爾提克才與海沃德簽下一份4年1.28億美元（約新台幣38.4億元），加上厄文、哈福德（Al Horford），綠衫軍原盼能組三巨頭蟬聯東部例行賽龍頭，不過如今海沃德受傷，更有可能整季報銷，也打亂了球隊的計畫。