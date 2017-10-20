2017 台北世大運

NBA》戰績擺後面 籃網教頭：我只想到林書豪的健康

2017/10/20 10:58

林書豪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪首戰受傷退場，經診斷為右髕骨腱斷裂整季報銷，今籃網總經理馬克斯（Sean Marks）、總教練亞特金森（Kenny Atkinson）以及林書豪的隊友紛紛發言送暖，一起為林書豪傷勢祈禱。

進入重建期的籃網，上一季林書豪即被指為領袖之一，但多次因傷離開戰線，只出賽36場，而新的一季才剛開始，林書豪首戰又受傷，而且被評估整季報銷，無疑為籃網帶來衝擊，不過籃網今發表聲明，馬克斯表示，「受傷讓他更難受，但我們整支球隊都會支持Jeremy。」

籃網教頭亞特金森。（資料照，法新社）

從2011-12尼克時期就和林書豪合作，亞特金森表示，現在唯一的念頭就是想著林書豪的健康，「我只關心他的健康、他的幸福、他的家人，這是很難熬的時刻，我甚至顧不上執教或我們的陣容該變成怎樣，今天來就是要告訴他，大家都很挺他，『你只是身體不適，感覺糟透了』。」

籃網接下來由誰主導後場？亞特金森將答案保留一天，他認為今天的焦點應該集中在林身上，而非考慮其他事情。他還透露，林書豪在作客溜馬時評論補來羅素（D’Angelo Russell）、克拉布（Allen Crabbe）、卡羅（DeMarre Carroll）後「裝備更齊全」，「這就是他，就算處在最難熬的時刻，還是展現出領導的樣子，表達對球隊和隊友的關心。」

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