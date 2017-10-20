NBA》開季首度背靠背二連勝 火箭主帥：必須贏

哈登攻下全場最高27分。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在保羅（Chris Paul）的缺陣下，火箭昨天仍擊敗國王隊，在開季首次背靠背比賽中取得二連勝，哈登（James Harden）拿下全場最高27分外帶9助攻，火箭主帥丹東尼（Mike D'Antoni）說：「為了驗證昨天的比賽，我們今天必須贏。」

「儘管這場比賽打得很辛苦，我們還是打了一場好球。」哈登表示，也許第一二節打得不好，但他們在第四節打出節奏，這樣就有贏球的機會。丹東尼指出，「首度背靠背比賽有這樣的情況很正常，他們需要時間找回體力。」此役火箭以5分之差擊敗國王。

保羅因先前對上灰熊的比賽撞到膝蓋，缺席最後一場熱身賽，開幕戰留下4分8籃板11助攻的成績，此役再度缺陣，哈登說：「他就像個戰士，只要上場就會全力以赴，我們必須確保他健康。」保羅也強調會「長遠考慮」。

哈登此役在場邊觀戰。（資料照，美聯社）

丹東尼對此表示不擔心，「我們會等到防護員認為他（保羅）可以出賽為止。」丹東尼也提到要給年輕的國王隊一些稱讚，因為他們打得很努力，值得一提的是，國王今年首輪第五順位選進的新秀法克斯（De'Aaron Fox）上場24分鐘，拿下14分4籃板5助攻的成績。

國王新秀法克斯。（資料照，美聯社）