NBA》球哥NBA首秀將登場 對手放話「特別伺候」

球哥NBA生涯首秀出戰快艇即將登場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕被視為重建湖人新希望的新科榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball），因左腳踝扭傷連四場季前熱身賽都高掛免戰牌，今天上午10點30分湖人將在主場迎戰同城對手快艇，球哥也確定將迎來個人NBA例行賽的首秀，不過湖人總教頭華頓（Luke Walton）也不忘提醒子弟兵，波爾在比赛中勢必會成為標靶，遭到對手「特別伺候」。

今年選秀會前，「球爸」波爾（LaVar Ball）就已經頻頻放話與眾家球星口水戰，也讓外界提前聚焦在「球哥」身上，快艇防守悍將貝佛利之前就曾放話，開幕戰將會對位死守球哥。

「在NBA裡就是這樣，他們會死守那種在媒體大量曝光、大肆宣傳的年輕球員，對手打算一開始就給他（波爾）下馬威」湖人主帥華頓說道，「我覺得波爾很了解這點，早就料到會是這樣，但我相信他能從中學到很多，知道如何在被針對之下還是能成功。」

連一場NBA都還沒打的波爾，就提前推出專屬球鞋ZO2，且一雙要價495美元（約1.5萬台幣），而今天也將穿上自己的簽名鞋款在開幕戰登板先發。

波爾的簽名鞋款售價高達495美元（約1.5萬台幣）。（法新社）

而波爾在新賽季目標就是希望帶領湖人再次闖入季後賽，過去他曾在2016帶領奇諾崗高中以0敗之姿奪下洲冠軍，也帶領UCLA闖進NCAA的16強。「我只想要為球隊贏球！」波爾說，對於他的NBA例行賽首秀，「球哥」充滿期待：「我會努力在每一次進攻中都作出正確的選擇，並學習去接受結果。」