NBA》「黑曼巴」寶刀未老 起手大秀超遠三分球（影片）

布萊恩（左一）和內馬爾（右一）一同出席活動。（取自布萊恩IG）

〔體育中心／綜合報導〕巴黎聖日耳曼足球明星內馬爾（Neymar Jr.）今日與湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）一起出席籃球活動，隨後內馬爾在社群媒體上發布了一段布萊恩神準命中超遠大號三分球的影片，證明「黑曼巴」即使退休手感依舊十分驚人。

內馬爾在社群媒體上大讚布萊恩。（取自內馬爾IG））

「老大」布萊恩退休一年後，積極投入個人事業，日前頻頻被說身材走樣，之前曾在社群媒體上傳半裸照片，凸出的鮪魚肚相當搶戲，被認為身材維持早已不若以往球員時期，之後他也揚言要在30天內將鮪魚肚消滅。

而在今日影片中，只見布萊恩往前踏了幾步，運了一下球，出手命中後場超大號三分球，讓全場為之瘋狂，布萊恩也開心的握拳歡呼，似乎想證實自己仍然寶刀未老。

布萊恩效力湖人長達20年，曾創下湖人三連霸的紫金王朝，生涯共拿下5座總冠軍、18次入選明星賽，累積得分33643分，僅次於傳奇球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和「郵差」馬龍（Karl Malone），在NBA史上排行第3。

而湖人球團預計於美國時間12月18日，在主場同時退休布萊恩背號「8號」、「24號」兩件球衣，這將讓布萊恩成為NBA史上首位在1支球隊退休2個背號的球員。

湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩。（資料照，美聯社）