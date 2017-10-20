心疼…奧運金牌勇敢控訴遭隊醫性侵7年

美國體操選手瑪羅妮在倫敦奧運摘金，榮耀背後卻有著被性侵的心碎經歷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2012年倫敦奧運為美國摘下體操團體金牌，女子體操隊主力瑪羅妮（McKayla Maroney）透過推特聲援「#Metoo」，控訴自己在13歲遭隊醫納薩爾（Larry Nassar）性侵，這段痛苦的經歷還持續到她職業生涯尾聲。

瑪羅妮表示，過去幾天，每個人的話對她都是種鼓舞，「我深知公開談論這些事的恐懼，這不僅僅發生在好萊塢，也發生在我身上，人們應知曉性侵無所不在，無論哪裡似乎都有權力濫用。為一圓去奧運的夢想，我不能不忍受在那裡發生的、不必要的、令人作嘔的事。」

瑪羅妮公布隊醫納薩爾之名，指出多年來被「治療」欺壓，納薩爾對病人的惡行更長達30年，「當他逮到機會，我就會被那樣『治療』，在我的團隊贏得金牌前、我贏得（個人跳馬）銀牌前就發生了。」她回憶15歲時飛往東京比賽的恐怖經歷，納薩爾給了她安眠藥，「接著我單獨和他在飯店房間接受『治療』，那一晚我感覺就像死了一樣。」

除了瑪羅妮的控訴外，納薩爾目前面臨22項一級犯罪和11項三級犯罪行為，包括7月時猥褻兒童、持有兒童色情商品、毀證等罪。美國體操隊隨即發表聲明，讚揚瑪羅妮勇於分享性侵經歷的勇氣，「我們和其他人一樣，對納薩爾的行為感到憤怒和厭惡，也對每一位運動員在體操生涯受到的傷害深表遺憾。」

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