中職》神秘數字78：39 季後賽經驗獅完勝兄弟

中職挑戰賽今開打，統一獅陣容打過季後賽的經歷遠超出中信兄弟陣容。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中職季後挑戰賽今天開打，統一獅以多名老將為核心，搭配年輕有潛力選手，28人名單當中，累積季後挑戰賽和總冠軍賽經驗多達78次，反觀中信兄弟少了許多主力球員，季後賽28人的季後挑戰賽和總冠軍賽經驗僅39次，剛好是獅隊的一半。

其中，獅隊林岳平、高志綱、高國慶和劉芙豪都打過10次季後挑戰賽和總冠軍賽，潘威倫和潘武雄9次，陽建福6次，獅隊7名老將的大賽經驗豐富，總教練黃甘霖已表明會借重他們的經驗與對手一搏。

兄弟則以周思齊的打過7次季後挑戰賽和總冠軍賽為最多，陳江和6次居次，張志豪有4次，鄭凱文、官大元、陳家駒和陳子豪都是3次，整體而言，以年輕選手為骨幹的兄弟，季後賽經驗明顯不如獅隊。

近期兄弟陷入「冰風暴」事件，主將林智勝、蔣智賢、王勝偉、鄭達鴻、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙、許基宏和江忠城都沒能擠進28人名單，「恰恰」彭政閔也因傷缺陣，少了11名有經驗的投打主力，這一場仗並不好打。

統一獅球員中職生涯季後賽經驗次數

林岳平10

高志綱10

高國慶10

劉芙豪10

潘威倫9

潘武雄9

陽建福6

陳鏞基3

王鏡銘3

廖文揚3

黃恩賜2

朱元勤2

唐肇廷1

中信兄弟陣中以周思齊7次季後賽經驗最多。（資料照，記者陳志曲攝）

中信兄弟球員中職生涯季後賽經驗次數

周思齊7

陳江和6

張志豪4

鄭凱文3

官大元3

陳家駒3

陳子豪3

潘萣翔2

伍鐸2

羅曼1

王則鈞1

王梓安1

彭識穎1

黃鈞聲1

曾陶鎔1