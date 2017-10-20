NBA》NBA新兵震撼教育球哥僅拿3分 快艇108：92慘電湖人

球哥波爾NBA首秀遭震撼教育只拿下三分。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊開幕戰今日主場迎戰快艇上演洛城內戰，而這也是備受矚目的湖人榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball）的NBA首秀，不過「球哥」遭快艇防守悍將貝佛利（Patrick Beverley）死守，整場比賽僅拿下3分9籃板4助攻表現平平，反觀快艇「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）轟下29分12籃板3助攻，率快艇以108：92擊敗湖人。

葛瑞芬今天表現亮眼。（法新社）

才開賽，小喬丹（DeAndre Jordan）就先要到犯規，兩罰全中，為快艇先馳得點，湖人小南斯（Larry Nance Jr.）馬上回敬，飛身補扣扳平比數，不過葛瑞芬接下來輕鬆送繞過波爾上籃，利用背身單打連拿4分，讓快艇拉出了一波7：0的攻勢。而賽前就放話要死守波爾的「天空貝」貝佛利（Patrick Beverley），果然說到做到，在首節黏上波爾，也造成球哥發生失誤，火藥味十足。接下來波爾擺脫天空貝防守要到犯規，可惜兩罰都沒中，第一節打完快艇以27：19領先。

葛瑞芬輕鬆繞過波爾上籃得分。（法新社）

貝弗利全場死盯波爾。（USA Today）

次節，湖人克拉克森（Jordan Clarkson）率先命中三分、小喬丹再搶下籃板勾射得分。不過接下來貝弗利先在籃下晃過了藍道（Julius Randle），輕鬆得分。湖人原想發動快攻，克拉克森殺到前場準備上籃，貝弗利卻從天而降，送出一記超大號火鍋，快艇也將比分差拉開到雙位。而本節剩4分多鐘時，波爾終於在外線找到機會，接羅培茲（Brook Lopez）助攻，命中NBA生涯第一記三分球，接下來球哥助攻羅培茲內線得分，完成了NBA生涯的第一次助攻。上半場結束，快艇以53比42保持領先。

波爾在第二節接獲隊友助攻投進三分球分數終於開張。（USA Today）

易籃之後，快艇新同學特奧多西奇（Milos Teodosic）漸入佳境，接連送出4記漂亮的助攻後，又在外線命中一記三分球，讓快艇保持領先優勢。沉寂了大半場的小前鋒英葛蘭（Brandon Ingram），終於甦醒，加上小南斯直接釘板送小喬丹火鍋，引起主場球迷一片驚呼，無奈湖人的投籃命中率太低，即使波爾傳出幾次妙傳，隊友卻都頻頻打鐵，無功而返。節末湖人就以63比87，大幅落後快艇。

小南斯直接釘板送小喬丹火鍋。（美聯社）

最後一節，快艇就是就打出8：2的小高潮，讓兩隊分差來到30分。湖人雖然靠著小南斯和英葛蘭齊力打出一波10：0的攻勢，將比數縮小到20分差。不過最終還是以92：108不敵快艇吞下首場敗仗。

「球哥」波爾最後拿下3分9籃板4助攻，羅培茲則以20分6籃板2助攻拿下湖人全隊最高分，而今日表現最亮眼「幹籃哥」葛瑞芬則以29分12籃板3助攻拿下全場最高分，小喬丹繳出14分24籃板，新同學特奧多西奇則是6分6助攻。