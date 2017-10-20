LOL》北美聯賽NA LCS潛在利益高？勇士、騎士、火箭、洋基紛紛進場

日前北美聯賽NA LCS夏季冠軍戰在美國波士頓TD GARDEN舉行，滿場觀眾足見電競市場的龐大消費群。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕自從Riot Games決定在明年春季賽重新整頓《英雄聯盟》北美賽區NA LCS，改為聯盟特許制後，北美電競市場這塊潛在的大餅吸引眾多職業球隊老闆進場投資，目前所知，包括NBA冠軍隊伍金洲勇士、克里夫蘭騎士、休士頓火箭、密爾瓦基公鹿，甚至是MLB的紐約洋基與德州遊騎兵，均各自投資在既有隊伍或是新隊伍上。

根據目前消息，聯盟早已完成十支隊伍的財務審查，只是得等到11月中才會正式對外發布確定隊伍及經營團隊，根據目前《ESPN》掌握的最新狀況，確定留在聯盟的隊伍有： Cloud9、Counter Logic Gaming、Echo Fox、Team SoloMid、Team Liquid與FlyQuest，加上OpTic Gaming、金洲勇士大老闆Joe Lacob、克里夫蘭騎士隊與休士頓火箭隊進場，十支隊伍似乎都已到位。

幾家歡樂幾家愁，四支新隊伍進入，就代表有四支隊伍得走人，分別為：Team Dignitas、Phoenix1與Team EnvyUs，以及Immortals，IMT儘管已經在該賽區打出成績證明實力，又累積不少粉絲群，但疑似因其成立了一支鬥陣特攻職業電競聯賽（OWL）隊伍，既燒本又衝擊聯盟利益，而遭到審查否決。

至於原本欲申請加入NA LCS的四支歐洲戰隊G2、FNC、Splyce與MSF所提出的申請已經全數被聯盟打槍，這也代表「法王」Perkz或許可以不用哭哭，明年與隊友繼續奮戰。

儘管世界大賽還在進行，但北美賽區改制的「抓馬」實在精彩，美國職棒大聯盟的「邪惡帝國」洋基隊日前才正式宣布投入電競市場，投資「Vision Venture Partners」，該公司正是北美隊伍Echo Fox的母企業，洋基隊老闆Hal Steinbrenner更指出會將洋基隊的行銷與業務經驗帶入電競產業中。

德州遊騎兵的共同擁有者之一 Neil Leibman是另一支新加入隊伍OpTic Gaming的投資者；至於NBA公鹿隊共同擁有者之一Wes Edens則是投資在既有隊伍FlyQuest身上。

其他三支勇於花錢的勇士、騎士與火箭，勇士是以大老闆Joe Lacob個人名義投資，而火箭及騎士隊則是以企業主體投資，也紛紛成立電競部門並聘請相關專才人士，展開未來藍圖規劃，而根據規定，這兩支球隊將不能以「騎士」與「火箭」名義創隊，得另立一新品牌。

當這些「豪門企業」與「邪惡帝國」紛紛加入，或許也會將職業隊伍經營的思維帶入這個仍然還在成長的NA LCS，其自2013年草創成立，過去幾年都所制度變更，採取升降賽制度也讓隊伍起伏或是企業投資意願不定，如今改為特許制，玩法更偏向這些老闆們原本熟悉的職業球賽，入場費1300萬直接撒下去毫不心痛，或許就是看見北美市場的電競產業未來。