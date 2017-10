飾演神力女超人的以色列人氣女星蓋兒加朵來看湖人快艇之戰。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA新賽季開幕戰由湖人主場迎戰快艇上演洛城內戰,此役不僅是「球哥」波爾(Lonzo Ball)的NBA首秀,更是吸引到了眾多明星觀戰,讓場下場上都星光熠熠。

此役不但有老班底湖人隊鐵粉傑克尼科爾森(Jack Nicholson),美國「不敗拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather)也是座上賓,連飾演神力女超人的蓋兒加朵(Gal Gadot)也到場觀戰。

老班底湖人隊鐵粉傑克尼科爾森。(美聯社)

「不敗拳王」梅威瑟也是座上賓。(美聯社)

最終湖人以92:108不敵快艇吞敗,而幸運捕獲野生神力女超人的體育主播也開玩笑地在自己的推特留言:「湖人隊下半場需要神力女超人的力量啊!」

Wonder Woman is in the building. @GalGadot - Lakers need her powers in the second half! pic.twitter.com/5Bie5XyeoB