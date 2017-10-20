中職季後賽Live》周思齊適時安 兄弟 1：0 統一

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球隊
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1
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6
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8
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9
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R
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H
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E
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中信兄弟
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1
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1
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1
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統一獅
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0
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第一局
1局下，獅隊三上三下。
1局上，王威晨獲保送，並靠犧牲促觸擊上到二壘，周思齊敲出帶有1分打點的安打，兄弟先馳得點。
賽前
中職季後挑戰賽今登場，統一獅派出洋投布魯斯先發，他今年戰績13勝10敗、防禦率4.17，對戰中信兄弟戰績7勝2敗，防禦率4.14。
中信兄弟由洋將伍鐸主投，他今年戰績13勝8敗，防禦率3.63，對戰統一獅3勝4敗，防禦率4.13，在台南球場戰績為0勝1敗，防禦率5.56。
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中信兄弟
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棒次
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統一獅
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王威晨 2B
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1
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陳傑憲 SS
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吳東融 SS
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2
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唐肇廷 CF
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周思齊 DH
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3
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潘武雄 DH
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詹子賢 RF
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4
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蘇智傑 LF
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張志豪 CF
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5
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陳鏞基 2B
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陳子豪 LF
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6
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劉芙豪 RF
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曾陶鎔 1B
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7
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郭阜林 3B
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林明杰 C
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8
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高國慶 1B
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岳東華 3B
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9
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高志綱 C
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伍 鐸
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先發投手
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布 魯 斯
中信兄弟球迷。（記者黃志源攝）
中信兄弟球迷。（記者黃志源攝）