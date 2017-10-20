2017 台北世大運

中職季後賽Live》周思齊適時安 兄弟 1：0 統一

2017/10/20 18:57

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

中信兄弟

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

0

統一獅

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

第一局

1局下，獅隊三上三下。

1局上，王威晨獲保送，並靠犧牲促觸擊上到二壘，周思齊敲出帶有1分打點的安打，兄弟先馳得點。

賽前

中職季後挑戰賽今登場，統一獅派出洋投布魯斯先發，他今年戰績13勝10敗、防禦率4.17，對戰中信兄弟戰績7勝2敗，防禦率4.14。

中信兄弟由洋將伍鐸主投，他今年戰績13勝8敗，防禦率3.63，對戰統一獅3勝4敗，防禦率4.13，在台南球場戰績為0勝1敗，防禦率5.56。

中信兄弟

棒次

統一獅

王威晨  2B

1

陳傑憲  SS

吳東融  SS

2

唐肇廷  CF

周思齊  DH

3

潘武雄  DH

詹子賢  RF

4

蘇智傑  LF

張志豪  CF

5

陳鏞基  2B

陳子豪  LF

6

劉芙豪  RF

曾陶鎔  1B

7

郭阜林  3B

林明杰   C

8

高國慶  1B

岳東華  3B

9

高志綱   C

伍 鐸

先發投手

布 魯 斯

中信兄弟球迷。（記者黃志源攝）

中信兄弟球迷。（記者黃志源攝）

相關關鍵字： 中職 中職季後賽 中職季後挑戰賽

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