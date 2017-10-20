中職季後賽Live》周思齊適時安 兄弟 1：0 統一

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 中信兄弟 1 1 1 0 統一獅 0 0 0 0

第一局

1局下，獅隊三上三下。

1局上，王威晨獲保送，並靠犧牲促觸擊上到二壘，周思齊敲出帶有1分打點的安打，兄弟先馳得點。

賽前

中職季後挑戰賽今登場，統一獅派出洋投布魯斯先發，他今年戰績13勝10敗、防禦率4.17，對戰中信兄弟戰績7勝2敗，防禦率4.14。

中信兄弟由洋將伍鐸主投，他今年戰績13勝8敗，防禦率3.63，對戰統一獅3勝4敗，防禦率4.13，在台南球場戰績為0勝1敗，防禦率5.56。

中信兄弟 棒次 統一獅 王威晨 2B 1 陳傑憲 SS 吳東融 SS 2 唐肇廷 CF 周思齊 DH 3 潘武雄 DH 詹子賢 RF 4 蘇智傑 LF 張志豪 CF 5 陳鏞基 2B 陳子豪 LF 6 劉芙豪 RF 曾陶鎔 1B 7 郭阜林 3B 林明杰 C 8 高國慶 1B 岳東華 3B 9 高志綱 C 伍 鐸 先發投手 布 魯 斯

中信兄弟球迷。（記者黃志源攝）

中信兄弟球迷。（記者黃志源攝）