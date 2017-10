詹姆斯。﹝資料照,取自推特﹞

〔體育中心/綜合報導〕日前騎士隊參加了一年一度的「 Flashes of Hope Big Shots and Little Stars」,此活動致力於提高人們對兒童癌症的認識和募集資金。而當家球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)在接受採訪談到該活動時,流露出他感性的一面。

詹姆斯說:「這是很令人難過的,這麼小的孩子就得了這種病,而且他們根本無法控制那些。有些孩子甚至在活動過程中就得回去接受治療,對於他們需要經歷的這些苦痛和磨難,我感到非常心碎。」

而這些孩子樂觀對待病情的模樣,也同時激勵了自己育有有三個孩子的詹姆斯。

「想到他們每天所經歷的治療時,會讓人感到悲傷。」而詹姆斯也表示:「但在活動中有些環節我會微笑,比如當我想到我可以花一些時間來讓這些孩子們感到快樂,對我來說這是一種榮耀,也是責任。」