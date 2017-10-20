協會指控違法濫權 體育署回應了

體育總會與各單項協會在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽個體育協會以及各專家意見。（資料照，記者王藝菘攝）

〔體育中心／綜合報導〕「國民體育法」在8月31日完成修正後，所有單項協會必須在半年內全面改選，體育署近日公佈特定體育團體章程範本草案，並強推協會理事長直選，引發協會不滿。體育總會與各單項協會19日在體育署舉行體育界誓師連署大會，呼籲政府正視國家體育長期發展，傾聽各體育協會以及各專家意見。對此，體育署也發出3點聲明回應。

對於單項協會本日發起之活動與表達之訴求，體育署回應說明如下：

一、有關質疑違法濫權部分：

修正後國民體育法業於106年9月20日經總統公布，其第38條規定修正施行之日起6個月內，協會須依規定修正章程，並召開會員（會員代表）大會，進行理事、監事改選。

體育署基於協會在法定完成時間急迫下，要辦理包括研修組織章、 受理及審理新會員加入、召開會員大會等事項眾多，因此參照內政 部訂定「全國性社會團體章程草案範例」之作法，兼顧國體法規定、 人團法規定、國體法修法意旨及協會實務運作等面向，研擬章程範 本供協會參考，以節省協會之時間成本。

為讓各協會及早作業，體育署自9月起迄今已邀請協會召開8場次說明會，體育署署長亦於10月3日邀請協會理事長座談，皆係為與協會充分溝通、說明。此外，協會如果對章程範本有無法參納之困難，仍可提出具體理由與說明並與體育署討論，體育署尚無要求協會需全盤接受，或不給調整協調空間之情形。

體育署承擔體育改革重責，研擬之章程範本自應展現明確之政策理念，始能引導及協助協會以有條不紊的步調，有尊嚴的回應外界的質疑與期待，完成改革與法定之要求。

體育署與協會長期共同努力為臺灣體育拚搏，但體育署身為體育行政主管機關，在秉持國民體育法精神，呼籲各協會共同努力，達成全民對體育改革的期待，建立一個符合社會各界所殷切期盼，促使體育團體良善治理的新環境。

二、理事長直選可回應各界對協會民主化的期待

民主是時代潮流，體育署提出理事長直選產生作法則是最直接的民主方式，並非「假民主之名，行清算之實」，而是以落實組織開放並兼顧體育運動專業為考量，讓參選理事長的人，能夠透過提出該項運動未來推展之願景理念及具體政見，爭取全體會員支持及認同，並且搭配國民體育法所規範內外部監督機制，如對外公告財務收支情形及完備會計師簽證等，使協會真正落實改革及有效良善治理，以獲得國人肯定及支持。

三、預報名資料不會事前篩選

體育署補助中華民國體育運動總會設置個人會員申請預報名專區，也是為分擔各協會改選工作的考量，對於有人質疑，申請資料會由體育署先篩選，實是謠傳。國體法規定各協會應開放人民參與，申請加入個人會員者之資格，無正當理由者將不得拒絕，因此，體育署實無就會員資格篩選之需要。此外，為讓各界了解會員預報名情形，體育署將自本年11月開始每週公布一次各協會最新報名人數。

對於今日協會的連署，體育署至為重視，非常願意持續傾聽有益改革相關訴求，期與協會攜手努力，建立公開、公信的制度，讓有意願的人都可以來公平的競爭，讓改變，真的可以使未來台灣體育更好。