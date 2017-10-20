裙襬搖搖LPGA》壽星生日快樂！ 錢珮芸、徐薇淩慶生驚喜（影音）

〔記者粘藐云／林口報導〕裙襬搖搖LPGA今進行第二回合賽事，特別為10月份壽星慶生，包含今天及徐薇淩22日的壽星錢珮芸，兩人對於慶生感到相當驚喜。

徐薇淩在球場慶生與家人合影。（記者陳志曲攝）

錢珮芸在球場慶生。（記者陳志曲攝）

錢珮芸昨以73桿繳卡，並列第23名，但此回合狀況下滑，她開玩笑說，今天和兩個世界第一同組，開賽太緊張，不過後來確實是自己打不好，她解釋，「其實今天打了很多好球，球質是好的，只是策略比較不好，尤其推桿部分，太過積極進攻。」至於生日願望她說，希望明年自己的首冠可以出現，期待更多青少年能夠投入高球運動。

今日壽星徐薇淩同樣對自己表現不滿意，她說：「除了球場上的事情，其他都很開心，今天很多人跟我說生日快樂，給我很多驚喜。」徐薇淩今繳出75桿，排名暫時並列42名，較昨日的72桿、並列15名，表現下滑，她說：「昨天沒有成績基礎，比較能放得開，今天就有點綁手綁腳。」

今天林口美麗華球場的天氣依舊不佳，時而出現雨勢且強風不斷，雖一度放晴，但仍對球員造成不少影響，錢珮芸表示，天氣變化大，較難調整，比起一直下雨其實還更糟，徐薇淩則說：「一開始下去就有心理準備，知道天氣不好，想要穩紮穩打，沒想到反而太過保守。」

南韓選手李晶恩在球場慶生。（記者陳志曲攝）

美國選手康梅根在球場慶生。（記者陳志曲攝）