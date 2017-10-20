2017 台北世大運

裙襬搖搖LPGA》台灣錦標賽第2回合 申珍妮、池恩熙並列領先

2017/10/20 17:23

〔記者趙新天／林口報導〕裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽第2回合，天氣稍稍好轉，場上成績已見得到反映，南韓申珍妮今天打出67桿，追上同胞好手池恩熙，兩人同以137桿並列領先。

申珍妮第2回合打下7個博蒂，只有兩個柏忌，她在最後兩洞連續抓鳥，一度衝到單獨領先，直到領先組的池恩熙最後1洞以博蒂作收，兩人才並列第1。

美國選手阿托梅爾第2回合也打得不錯，68桿完賽，總計138桿暫居第3。今天成績最好的是澳洲韓裔球員吳素賢，前12洞她就打下5個博蒂，後半段遇上午後的雨勢，出現兩個柏忌，還好她在最後1洞第3桿攻果嶺時，幸運直接打進洞裡，這個老鷹讓她以66桿完賽，總計139桿躍升至第4。

地主選手打完兩回合，排名都在9名之外，成績較佳的是蔡佩穎，今天她排在第1組開球，出發之後連抓3個博蒂，最後以69桿繳卡，總計143桿上升到並列14名。

曾雅妮打出72桿，龔怡萍74桿，兩人都受限於推桿不進，未能繳出滿意的桿數，她們同以145桿和其他選手並列28名。業餘好手侯羽桑這回合紅字成績71桿作收，和謝瑀玲、徐薇淩等人並列42名。

這場LPGA賽事明天將進入第3回合，希望天氣繼續好轉，讓選手充份發揮所長，吸引更多球迷進場。

申珍妮。（記者陳志曲攝）

申珍妮。（記者陳志曲攝）

申珍妮。（記者陳志曲攝）

池恩熙 。（記者陳志曲攝）

池恩熙 。（記者陳志曲攝）

池恩熙 。（記者陳志曲攝）

台灣選手蔡佩穎以低於標準桿一桿的成績，排名暫居14，為目前台灣選手最佳成績 。（記者陳志曲攝）

台灣選手蔡佩穎以低於標準桿一桿的成績，排名暫居14，為目前台灣選手最佳成績 。（記者陳志曲攝）

台灣選手蔡佩穎以低於標準桿一桿的成績，排名暫居14，為目前台灣選手最佳成績 。（記者陳志曲攝）

台灣選手蔡佩穎以低於標準桿一桿的成績，排名暫居14，為目前台灣選手最佳成績 。（記者陳志曲攝）

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