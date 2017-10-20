MLB》「投」身公益不遺餘力 陳偉殷攜手美聲主廚關懷動物保育

邊中健先生（左）以邊田庄餐廳主廚的身份，親手烹調一道陳偉殷所懷念的家鄉味「獅子頭」料理給偉殷品嘗。（大漢集團提供）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚旅美好手陳偉殷的希望基金繼續投入動物保育的環節，並舉辦希望基金的公益記者會，邀請同樣是愛狗人士的「美聲主廚」邊中健先生一同出席，宣布將資助長期關懷流浪動物的「社團法人台灣愛狗人協會」。

陳偉殷近年來對於動物保育投入非常多的心力，家中的愛狗Katsu更是他從日職開始，面對球季低潮時的心靈解藥。兩年前殷仔在國泰世華銀行的協助下，將陳偉殷棒球獎學金轉型為「陳偉殷公益信託希望基金」。除了原本的基層棒球關懷之外，也納入了他一向重視的動物保育這個領域，為的就是希望透過資助更多的動保團體來喚起大家關懷弱勢、愛護動物的意識。

身為棒球界的愛狗人士，陳偉殷同時自己就養有毛小孩的偉殷表示，狗狗是除了老婆小孩之外身邊最好的陪伴，也是他情緒低迷時的開心果，是非常重要的「家人」。並在今日的公益記者會中分享到：「由於每年都會有好幾個月的時間長期待在美國，因此每次回到台灣之後，Katsu（偉殷家中的愛狗）都會非常興奮的尖叫歡迎。」並表示通常回台灣後，老婆帶小孩時間較多，自己則更常帶狗趴趴走，要不是家裡現在有兩個小朋友，甚至想把他帶上床一起睡。

幾年來殷仔不斷的積極推廣動物保育，親力親為。無論是到動物之家擔任一日志工、包場請球迷觀賞«十二夜» 這部動物關懷的影片，或是擔任「護犬大使」護送毛小孩到美國接受領養。對此，陳偉殷表示自兩年前起，更透過由國泰世華銀行協助成立的「陳偉殷公益信託希望基金」，資助更多的動保團體來喚起大家關懷弱勢、愛護動物的意識。並會透過網路私下跟家人討論可以再多為哪些動物保育團體盡一份心力。於是，在因緣際會下認識了同樣為愛狗人士，人稱「美聲主廚」的邊中健先生。

在今日的公益記者會中，陳偉殷特別邀請到同樣是知名的慈善家、也是愛狗人士的「美聲主廚」邊中健先生一同出席。得知邊中健先生也是一位推廣動保的人士後，偉殷主動尋求合作的機會，希望能結合更多名人的力量關懷弱勢、傳遞溫暖燈火。「能夠透過更多有影響力的人來一起關心動物、愛護毛小孩是一件非常棒的事情，邊先生一直以來也跟我在做一樣的事情，因此我也希望能和他們一起合作。」

陳偉殷在記者會中表示。邊中健先生是一位參與各大音樂會、音樂劇的聲樂家、也是一間餐廳的執行長兼主廚，同時更是熱心公益的動保人士。對於陳偉殷長期關懷弱勢，宣傳動物保育的作為也相當欣賞。

過去幾個球季，陳偉殷都將球場上的表現化為公益基金的捐贈金額，除了做為激勵自己持續進步的動力之外，也是為公益盡一份心力。記者會中，殷仔也將代表「陳偉殷公益信託希望基金」的棒球「投入」長期資助動物保育團體的邊中健先生手套中。宣布將資助關懷流浪動物的「社團法人台灣愛狗人協會」，同時這也是「美聲主廚」邊中健先生一直給予關照的動保團體。

代表受贈單位「社團法人台灣愛夠人協會」的邊中健先生，得知偉殷在美國曾因為心繫台灣而製作過獅子頭。因此在記者會中也以餐廳主廚的身分親手製作了一道獅子頭料理當作回禮，感謝這位台灣殷雄對於公益長久以來的付出。「當初得知陳偉殷以獅子頭作為懷念台灣的料理之後，覺得有點驚訝，畢竟獅子頭不但費工，沒有一定的技術也很容易失敗，由此可以看出偉殷勇於挑戰的個性。」。

在品嘗過這位美聲主廚的料理後，陳偉殷也直言「味道很棒、很特別，我的獅子頭程度差太多了!」，並分享當初製作獅子頭背後的小故事。原來偉殷從小就愛吃這道料理，媽媽也經常會煮。

在2013年受傷到丹佛開刀時，曾造訪當地一對華人夫妻開的中餐廳，當時老闆問他想吃甚麼，他就脫口而出「來個獅子頭吧！」從此，獅子頭就成了殷仔思念家鄉的那道菜。美聲主廚邊中健先生也表示，偉殷在回美國前若是想再帶一個家鄉味的廚藝過去，他很樂意傳授製作「爌肉料理」的一些技術給這位台灣殷雄，並邀請偉殷做為他未來公益演唱會的座上賓。最後，陳偉殷與邊中健先生再次呼籲大家共同為動物保育盡一份心力。

陳偉殷今日出席「陳偉殷希望基金公益記者會」，宣布將長期資助關懷流浪動物的「社團法人台灣愛狗人協會」，在分享到自家狗狗Katsu 時，笑得合不攏嘴。（大漢集團提供）

知名慈善家及同樣為愛狗人士的「美聲主廚」邊中健先生於記者會上分享投入關懷動物保育的經驗。（大漢集團提供）

主辦單位國泰金控廖昶超協理（右）與陳偉殷（中）及「美聲主廚」邊中健先生（左）一同出席「陳偉殷希望基金公益記者會」，推廣關懷動物保育，希望喚起大眾動保意識。（大漢集團提供）