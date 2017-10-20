日職》樂天「新勝利方程式」 日媒點名宋家豪

宋家豪。（資料照，特派記者倪婉君攝）



〔體育中心／綜合報導〕日職樂天台灣投手宋家豪季後賽表現亮眼，成為球隊「下剋上」的關鍵人物，引發日媒熱議。宋家豪今年季末才首度升上一軍，卻受到監督梨田昌孝的重用，帶進季後賽，由於與其他隊伍交手不多，成了樂天最重要的「秘密武器」，季後賽將與松井裕樹等人組成「新勝利方程式」。

日媒《full-count》今天撰文介紹宋家豪，並提到他畢業於國立體育大學，旅日前輩姜建銘、陳偉殷、黃志龍、林恩宇、陳冠宇都是他的學長，宋前年雖投入中職選秀，並被統一獅第二指名入選，不過他未加盟，最後與日職樂天簽下育成選手合約，他在7月31日成為球團支配下名單，8月首度升上一軍，只投1場就回到二軍；10月4日重返一軍，出賽4場、3.2局無失分、無安打，投出5次三振、1次四壞球，好表現也讓他受到監督梨田昌孝的青睞，帶進季後賽名單。

此舉也意外收到奇效，宋家豪扮起球隊轉運手，在16日的洋聯季後賽首輪第3戰，宋家豪面對西武繳出1局無失分好投，不僅幫球隊拿下晉級門票，也拿下個人季後賽首勝。昨天在季後賽第2輪對軟銀，宋家豪又以0.2局無失分，再度幫助球隊贏球，也追平陳偉殷在季後賽的2勝紀錄。

宋家豪進入日職後球威、控球都有明顯的進步，150公里以上火球連發，滑球、曲球也投得不錯，內文更指出，宋家豪最大的優勢就是與其他隊伍交手次數不多，讓打者在短期賽事中難以對付，值得一提的是宋家豪在8月初登板被敲3安後，接下來的6場比賽都未被敲出安打。

樂天牛棚多了一名可用之兵，這名「神秘右投」將與赫曼（Frank Herrmann）、福山博之、松井裕樹組成「新勝利方程式」，如果宋家豪表現持續活躍，樂天「下剋上」闖進日本一決賽，將不會只是一場夢。