日職》中村晃致勝2分砲 洋聯龍頭軟銀系列賽扳平樂天

〔體育中心／綜合報導〕日職季後賽決勝輪，洋聯龍頭軟銀今天與聯盟第三的樂天進行第3戰，雙方前7局戰成平手，軟銀外野手中村晃在8局下一棒打破僵局，敲出石破天驚2分砲，助隊以7：5擊敗樂天，系列賽也以2：2扳平。此役樂天台灣投手宋家豪沒有出賽。

兩隊今天推出王牌投手先發，未料卻是一場激烈的打擊戰，軟銀先發和田毅前2局遭連續安打狙擊，共掉3分，樂天投手則本昂大首局也是遭遇亂流，單局挨4安，戴斯潘（Alfredo Despaigne）和松田宣浩各敲出帶有1分打點的二壘安打，內川聖一在3局下更補上一支左外野3分砲，連三戰開轟，助隊以5：3超前。

樂天在5局上展開反攻，洋砲阿馬達（Japhet Amador）回敬左外野2分砲扳平戰局，和田毅此役先發5局失被敲9支安打失5分，另有3次三振和2次保送；而則本昂大則是主投7局挨7安失5分，另有11次三振和2次保送，兩人都無關勝敗。

兩隊先發投手下場後，雙方牛棚傾巢而出，樂天8局下推出勝利方程式之一的後援投手福山博之，一上來雖然被福田秀平敲出安打，但隨後抓到2個出局，沒想到143公里的噴射球被中村晃一棒扛出右外野大牆外，形成一發致勝2分砲，軟銀最後壓出守護神沙法提（Dennis Sarfate）關門，終場以7：5擊敗樂天，將系列戰追成2：2平手。