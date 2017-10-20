中職季後賽》沒有五虎將 周董猛打賞助兄弟首戰勝獅隊

中信兄弟跑者王威晨在２局上回本壘，統一獅捕手阻殺不及，中信兄弟攻下第４分。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職季後挑戰賽首戰，兄弟靠周思齊單場4安2打點猛打賞、伍鐸6局好投，加上獅隊發生要命失誤，終場兄弟以9：6獲勝，第一場拔得頭籌。

兄弟首局靠周思齊的安打先攻1分，2局上兄弟2出局攻占滿壘，吳東融擊出右外野飛球，獅隊外野手劉芙豪接球發生失誤，壘上跑者全部回來得分，接著周思齊再敲安打回1分，該局共拿下4分；而獅隊3局下靠陳傑憲的安打追回1分。

5局上兄弟攻勢再起，張志豪敲出帶有1分打點的三壘安打，獅隊先發這時布魯斯退場，由江辰晏接替投球。兄弟2出局攻占一、三壘，江辰晏發生投手犯規，三壘跑者回來得分，曾陶鎔敲安為球隊再添1分。該局兄弟攻下3分。

第7局陳子豪敲安再為球隊添加1分，7局下獅隊老將高國慶敲出陽春砲，9局下獅隊反攻，蘇智傑敲陽春砲，高國慶再敲安追1分，陳傑憲在滿壘時敲出2分打點安打，可惜後繼無力吞敗，兄弟拿下季後挑戰賽首戰勝利。

兄弟先發伍鐸6局被敲5安，送出3次三振、1保送，失1分奪勝投。鄭凱文1局失1分，彭識穎1局，吳哲源0.1局失3分，王鴻程0.2局失1分。

獅隊布魯斯4.2局被敲5安，失掉7分3分自責，送出7次三振、3次保送。江辰晏0.1局失1分，廖文揚2局失1分，林岳平、陳韻文各1局無失分。

象隊打線全場敲出11支安打，周思齊單場4安2打點猛打賞，張志豪2安1打點，陳子豪、曾陶鎔各有1安1打點；獅隊全場有10支安打，陳傑憲3安3打點，高國慶3安包含一發陽春砲有2分打點，蘇智傑則有1發陽春砲。

中信兄弟打者周思齊在７局上擊出中外野一壘安打。（記者黃志源攝）

中信兄弟打者周思齊在７局上擊出中外野一壘安打。（記者黃志源攝）



中信兄弟先發投手伍鐸。（記者黃志源攝）

統一獅打者高國慶在７局上擊出左外野方向陽春全壘打。（記者黃志源攝）

統一獅先發投手布魯斯。（記者黃志源攝）

統一獅打者陳傑憲在３局下擊出左外野１分打點一壘安打。（記者黃志源攝）