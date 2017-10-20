LOL世界賽》BO5王者險遭扳倒 韓國SKT艱苦擊敗「瘋狂兔子」

SKT苦戰五局，還是以3比2晉級四強，世界賽BO5不敗之身持續。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽20日進行韓國SKT對上歐洲MSF八強賽，儘管首局很快被SKT拿下，看似展現王者風采，但MSF卻連兩局拿出布里茨與雷歐娜神選角，SKT應對不及反陷入二連敗，第四、五局雙方打得膠著，但SKT總是能在關鍵會戰勝出，最終笑到最後，順利以3比2晉級四強，明日賽事將由中國RNG對上歐洲FNC。

首局由SKT先選，選擇傑西（Huni）、史瓦妮（Peanut）、加里歐（Faker）、凱特琳（Bang）與特朗德（Wolf）；MSF選擇藍寶（Alphari）、嘉文四世（Maxlore）、雷茲（PowerOfEvil）、崔絲塔娜（Hans Sama）與塔里克（IgNar）。（取自Twitch）

開局對線期還沒過，傑西（Huni）就靠著加里歐（Faker）二度支援收下藍寶（Alphari）人頭，接著又佈深視摸透嘉文四世（Maxlore）打野動向，13分鐘SKT又靠著三人塔殺下路崔絲塔娜（Hans Sama），完全打爆三路對線，取得首塔與首龍優勢，一分鐘後又在河道打出0換3，早早打進對方高地；22分鐘MSF想要在紅方野區蹲點抓人，但傷害完全不夠被拿下3顆人頭並失去巴龍，有著BUFF的SKT隨即從下路打進高地，把對手打到團滅，25分鐘早早拿下勝利。

第二局由MSF先選，選擇吶兒（Alphari）、史瓦妮（Maxlore）、卡瑪（PowerOfEvil）、崔絲塔娜（Hans Sama）與布里茨（IgNar）；SKT選擇科加斯（Huni）、嘉文四世（Peanut）、庫奇（Faker）、寇格魔（Bang）與塔里克（Wolf）。（取自Twitch）

本局MSF靠著BP混淆位選出機器人，成效卓越，儘管首波下路四夾二塔殺失敗，但度過對線期後，MSF不斷靠著機器人的火箭抓取給予SKT視野盲區的極大壓力，只能被動防守，MSF早早拿下三座外塔，20分鐘假開巴龍真開戰再度抓下庫奇，又帶外送科加斯（Huni）與嘉文四世（Peanut），並成功吃下巴龍，直接開通兩路兵營，庫奇兩度在高地被機器人抓下擊殺，最終MSF在26分鐘拿下主堡獲勝。

第三局由SKT先選，選擇傑西（Huni）、古拉格斯（Blank）、塔莉雅（Faker）、汎（Bang）與露露（Wolf）；MSF選擇嘉文四世（Alphari）、埃爾文（Maxlore）、奧莉安娜（PowerOfEvil）、崔絲塔娜（Hans Sama）與雷歐娜（IgNar）。（取自Twitch）

MSF不斷在B/P創造驚奇，這把的埃爾文與雷歐娜再度對SKT造成打擊，前期MSF不斷靠著雷歐娜（IgNar）有如指定技般的開戰頻頻留住對手，將擊殺留給崔絲塔娜（Hans Sama）「肥」起來，更是一度越塔壓兵，打通下路後來到下路，再兩度連殺傑西及古拉格斯，上下兩路完全開通。

儘管SKT中期一度將經濟追回到3000差距，但MSF拿首條巴龍後後又拉開差距，儘管SKT上來阻止，卻遭奧莉安娜（PowerOfEvil）開大一捲三收下三顆人頭；而第二條巴龍儘管由SKT搶開，卻被埃爾文（Maxlore）搶下，MSF打出2換3攻勢後再拿下遠古巨龍，有著雙龍BUFF，MSF狠狠打爆三路兵營，最終在40分鐘打出1換4，順利拿下第二勝。

第四局由MSF先選，選擇科加斯（Alphari）、史瓦妮（Maxlore）、卡瑪（PowerOfEvil）、希維爾（Hans Sama）與亞歷斯塔（IgNar）；SKT選擇特朗德（Huni）、嘉文四世（Blank）、雷茲（Faker）、崔絲塔娜（Bang）與布郎姆（Wolf）。（取自Twitch）

眼看瀕臨淘汰邊緣，開局嘉文四世（Blank）上二等就來到中路GANK卡瑪（PowerOfEvil）成功，接著MSF多人差點擊殺特朗德（Huni），卻被雷茲（Faker）開大傳送救走，但MSF還是先取得首塔經濟，19分鐘再靠著亞歷斯塔（IgNar）繞後收下布郎姆（Wolf）並打掉中二塔，接著多人在對方野區收下走散的雷茲，順利吃下巴龍，將六座外塔全數拔光，看似前期大好。

27分鐘雙方在中路展開交火，儘管嘉文四世先被收下，但MSF在一波缺少小兵的高地越塔強殺失敗慘遭團滅，也讓第二條巴龍被SKT拿下，戰情逆轉反打進MSF高地，36分鐘雙方遠古巨龍會戰，MSF還是選擇將傷害灌在特朗德身上，再度滅團，就讓SKT在37分鐘順利逆轉獲勝。

關鍵第五局由SKT先選，選擇傑西（Huni）、嘉文四世（Blank）、塔莉雅（Faker）、崔絲塔娜（Bang）與貪啃奇（Wolf）；MSF選擇慎（Alphari）、史瓦妮（Maxlore）、星朵拉（PowerOfEvil）、法洛士（Hans Sama）與瑟雷西（IgNar）。（取自Twitch）

雙方前期只有兩個，就是農與分推，MSF率先拿下首條小龍，但首塔經濟則是落入SKT口袋，13分鐘星朵拉（PowerOfEvil）成功躲掉SKT的四人夾擊並反取兩顆人頭，但SKT不斷靠著轉線分推慢慢磨掉對方防禦塔，隨著第一條巴龍現蹤，兩邊都沒把握能拿下，彼此試了幾次就撤退。

而MSF儘管取得三火龍優勢，本場傷害量爆高的星朵拉又三度抓下傑西，卻拿不下巴龍，MSF終於忍不住，選擇在35分鐘先開啟遠古巨龍，卻被SKT偷掉，再被傑西傳送繞後進場打出0換4攻勢，SKT最終就在37分鐘拿下勝利。