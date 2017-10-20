自由車》衝出史上最速成績 現役最強選手尼巴利征服台灣

2017臺灣自行車登山王挑戰，巴林美利達隊尼巴利封王。（中華民國自行車騎士協會提供）

〔記者廖聿偉／花蓮報導〕2017台灣自行車登山王挑戰經過105公里史詩般挑戰，巴林美利達隊文森佐．尼巴利以3：19：54.04稱王，英國艾瑪普莉3：52：35.51寫下男、女子組新猷，台灣車手以彭源堂總排17最佳。

超過五百名選手從接近海平面的七星潭出發，直上海拔3275公尺的台灣合歡山武嶺，全長105公里，共有來自32個國家的592位車手參賽，包括兩位環法黃衫得主和五位前任登山王、登山后。

捷安特哥倫布車隊彭源堂3小時38分20秒47總排名17，也是國內第一，華豐輪胎范永奕3：41：04.50第二，總排名21，前勁職業隊小將徐悅修表現出色，以3小時41分28秒03排第三，總排名22名。

馮俊凱。（中華民國自行車騎士協會提供）

巴林美利達隊「鯊魚哥」尼巴利表示，臺灣自行車登山王挑戰很艱難，「特別是最後10公里，27%的爬坡很驚人，看過等高圖後，我的策略是等對手體力消耗差不多再攻，最後3公里才甩脫對手糾纏，雖然贏了，但這場仗打得非常辛苦。」

首次挑戰登山王就到手，50萬元冠軍獎金到手外，尼巴利也充份感受到台灣人的熱情，「最後兩公里起，沿途民眾高喊著我的名字幫我加油，讓我好感動！新賽季行程還沒排定，但如果有機會，我當然很樂意再回來衛冕登山王！」

2017臺灣自行車登山王挑戰男子組前六名 。（中華民國自行車騎士協會提供）