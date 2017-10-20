鬥陣特攻》只拿下一局大分 ahq連敗澳韓強隊

[1]ahq不敵BLK、AF，兩戰合計只拿下一個大分。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《鬥陣特攻》APAC泛亞太超級錦標賽20日來到B組賽程，台灣戰隊ahq表現不若首日閃電狼出色，先是被OPC老對手澳洲BLK以3比1擊敗；接著碰上韓國APEX聯賽第三季季軍AF，完全無法抵擋對方攻勢，以0比4落敗，總計目前只拿下一局大分，下場對手將在22日出戰中國戰隊MT1，MT1在今日首場同樣遭AF以4比0完封。

[2]ahq首戰對上BLK。（取自Twitch）

面對過去兩年對陣多次的老對手BLK，儘管採用新版本，但雙方對彼此都很熟悉，在首張地圖灕江天塔，雙方都拿出雙飛陣、控制權不斷互換，最後還是被BLK連拿兩分，取得第一勝；而第二張地圖垃圾鎮，雙方都順利將推車推至終點，但ahq花的時間太多，也讓加賽只有一分鐘時間，最終被BLK守下，攻守交換後有著充裕時間的BLK順利得分，取得第二勝。

第三張地圖地球線月球殖民地，儘管ahq靠著231駭影陣及長短槍陣連奪兩點，但BLK也靠著拳王發揮宰制力，順利追平比數，到了加賽ahq再度面臨時間過少問題，還是被對方守下並反拿下分數，再添一敗；最後第四張地圖好萊塢，ahq才靠著多變的陣型順利將推車護送到終點，隨即破解BLK的攔路豬及雙刺客陣，最終在延長賽將士用命擋下第三點，以3比2勝出取得首勝。

[3]最終ahq在第四張地圖好萊塢靠著麥卡利收下對方的閃光，全場唯一一勝。（取自Twitch）

最終BLK就以三勝比下ahq的一勝，順利取得三分積分。

[4]ahq第二場對上韓國AF。（取自Twitch）

二連戰的ahq面對的下一個對手可說是實力更高，是來自韓國APEX聯賽第三季季軍AF，AF在首張地圖靠著雙飛陣及閃光的天地同步開戰，順利拿下第一勝；第二張地圖66號公路又靠著長短槍緊密防守，讓ahq完全拿不到分數；而第三張地圖地平線月球殖民地，儘管ahq再度靠著砲台陣多次擋下對方攻勢，但自家慈悲被擊殺後很快陣型就被瓦解，再添一敗；最後第四張地圖國王大道，AF靠著雙刺客流暢進攻，還是以3比2勝出，拿下第四勝。

[5]韓國的雙刺客體系依舊讓台灣戰隊難以阻擋。（取自Twitch）

AF以四勝完全宰制戰力，ahq完全拿不下任何大分。

本日戰況：

AF 4比0勝MT1

BLK 3比1勝ahq

AF 4比0勝ahq