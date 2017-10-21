少了五虎將 中信兄弟季後賽首戰照樣贏

〔中央社〕中華職棒中信兄弟隊季後賽挑戰賽少了五虎將，但靠著周思齊首戰發揮老將價值，單場4安打，平聯盟紀錄，幫助兄弟9比6贏球，在系列賽搶下首勝。

中信兄弟隊因「五虎將」遭冷凍風波，在季後賽少了林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻等主力球員，就連陣中精神領袖彭政閔也因手傷缺席，季後賽以季末年輕陣容應戰。

中信兄弟今天靠著伍鐸先發6局僅失1分，被敲出5支安打，投出1次保送、3次三振，前6局有效封鎖獅隊打線。

此外，中信兄弟打者也把握得分機會，靠著獅隊先發投手布魯斯控球不穩、2局上右外野手劉芙豪接球失誤，加上適時安打，前兩局就攻下5分，並在周思齊單場5打數4安打火力支援下，七局上結束，取得9比1領先。

獅隊打者在伍鐸退場後才陸續展開攻勢，七局下高國慶陽春砲，為球隊添得第2分。

九局下獅隊吹起反攻號角，蘇智傑一上場就轟出陽春炮，獅隊隨後靠著安打、保送攻占一、二壘，兄弟緊急換上王鴻程救援，但仍無法化解失分危機，讓獅隊再攻下3分，所幸王鴻程最後及時穩住陣腳，終場兄弟就以9比6贏球，率先搶下季後挑戰賽首勝。

統一獅總教練黃甘霖賽後坦言，獅隊好幾年沒打季後賽，球員很想贏，因此第一場可能想要求表現、有點緊繃，但球賽末段已慢慢進入狀況，差一點逆轉勝。

2局上劉芙豪致命接球失誤，讓兄弟單局攻下4分，黃甘霖認為，為致命傷的失誤，「可能是風蠻大、有點可惜，運氣有點差」，但明天第2戰右外野仍會更換守備，改由朱元勤上陣。

中信兄弟在季後賽拔得頭籌，總教練史耐德除了稱讚周思齊今天5打數4安打表現外，並說：「很開心這種比賽有老將願意挺身而出，做給年輕選手看，我們要怎麼樣把比賽贏下來。」

對於陣中許多球員第一次打季後賽，史耐德表示，有告訴他們「做你最擅長的事情就好」，在比賽中好好發揮、放輕鬆。