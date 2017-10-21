謹記恰恰一句話 周思齊發揮老將價值

〔中央社〕中信兄弟周思齊在季後賽挑戰賽首戰發揮老將價值，以4安打為球隊搶首勝，讓他不禁回想起「恰恰」彭政閔一句話，要保持一樣求勝態度，這場輸沒關係，下一場要贏回來。

中華職棒季後挑戰賽中信兄弟對戰統一獅隊，兄弟今天首戰就以9比6贏球，單場5打數4安打、平聯盟紀錄的周思齊獲選為MVP。

談起賽前教練是否有特別開菜單訓練，周思齊賽後受訪時表示，大家都保持一樣的訓練，但他相信，「這是兄弟精神，身為資深球員，有責任傳承給年輕球員」。

這次中信兄弟陣中有不少球員第一次打季後賽，周思齊笑著說，「感覺他們打起來比較輕鬆，我感覺比較緊張」。

不過周思齊認為，陣中不少年輕球員都是很有潛力的選手，他只是把自己本份做好，面對每一場球賽都要拿下勝利。

中信兄弟隊歷經「五虎將」遭冷凍風波，在季後賽少了林智勝、蔣智賢、張正偉、王勝偉、鄭達鴻等主力球員應戰，最後卻能順利贏球，讓周思齊不禁回想起2009年剛加入兄弟的那一年。

周思齊表示，那一年兄弟輸球，看著統一獅拋下上半季封王彩帶，他坦言那一幕讓他印象深刻。

周思齊指出，當時彭政閔對他們說，「我們還是要保持一樣態度，這次輸沒有關係，可是下一場球要把它贏回來」。

周思齊坦言，也許有很多問題，但不能抹滅我們對於球賽要拿下勝利的態度，這也是他持續在努力的事，「現在、未來都會一直在努力的態度」。