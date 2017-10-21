詹詠然獲選WTA年度最佳雙打 台灣第一人

〔中央社〕WTA今天公布年度獎項，台灣女將詹詠然與瑞士前球后辛吉絲獲選為年度最佳雙打，這也是台灣網球史上第一次獲得WTA年度獎項。

女子職業網球協會（WTA）每年都會在年終賽前選出各項年度獎項，今年的年度最佳球員是西班牙的蒙奎露薩（Garbine Muguruza），年度最佳雙打則是詹詠然與辛吉絲（Martina Hingis），年度最佳進步球員為拉脫維亞的奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），年度最佳新秀則是美國的貝莉絲（Catherine Bellis），年度東山再起獎則是美國的史蒂芬斯（Sloane Stephens），以推廣女網運動最有貢獻的艾斯司獎（ACES award）得主則是德國好手柯貝（Angelique Kerber）。

詹詠然與辛吉絲拿下年度最佳雙打，使得詹詠然成為台灣網球史上第一個獲得WTA年度獎項的球員。WTA在官網中指出，詹詠然與辛吉絲在今年拿下9座冠軍盃，包括美國公開賽這座大滿貫，而且曾經4度連拿兩座冠軍。

此外，詹詠然與辛吉絲今年只要打到決賽，就不曾輸過，9戰全勝，整季也只輸掉6場比賽，每一場比賽都至少打到8強；而在武漢女網賽奪冠之後，辛吉絲重回女雙排名第一的寶座，詹詠然也爬升到生涯最佳的第2名；去年兩人都打進在新加坡舉行的年終賽，但當時兩人還是對手，今年兩人再度打進年終賽，已經成為隊友，這也是辛吉絲第8度打進年終賽，詹詠然則是第4度。

詹詠然在獲獎後表示，這是第4度進軍年終賽，她非常期待，過去兩年都是與妹妹搭檔，與辛吉絲交手多次，這次與辛吉絲成為隊友，將是全新的經驗。

辛吉絲也說，成為今年首對取得年終賽資格的組合，感到非常榮幸，而她與詹詠然在今年稍早才搭檔，非常成功。