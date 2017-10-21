羽球》周天成關鍵球總失利 「神給我的考驗」

周天成八強止步。（特派記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／丹麥報導〕台灣男單「一哥」周天成台灣時間今天凌晨3點在丹麥頂級超級賽，男單八強戰面對香港選手黃永棋，周天成次局錯失局點機會，最終以20：22、22：24落敗，止步八強，下一站將轉往巴黎參加法國公開賽。

面對世界排名第15的黃永棋，這是兩人生涯第8次交手，對彼此球路都相當熟悉，首局兩人戰成20平手，黃永棋先出現局點機會，隨後周天成原本上前撲球，主審卻判定隔網打球，小天當下愣了許久，僅能無言的抗議，對手帶走首局。

次局周天成握有大好機會，他來到20：17，局點機會，卻數度讓對方化解，雙方戰成21平手，對方申請醫療暫停，包紮手指，小天當時靜下心來，重新奮戰，最後對手關鍵時刻發揮較佳，小天吞下敗仗。

踏入採訪區時，周天成情緒稍受影響，神情顯得低落，但他自我檢討，他認為，對方今天確實發揮得比較好，他會把錯誤記起來，回去調整。

至於談到誤判，周天成比賽時曾問上帝：「為什麼神要給我考驗，但這是神給的，我就要去接受、去做。」

周天成表示，這是心理層面問題，「想想宗偉會怎麼做、會怎麼想，誤判還是繼續拚，他們就是靠實力去追回來。」

周天成八強止步。（特派記者卓佳萍攝）

周天成丹麥賽八強止步。（特派記者卓佳萍攝）