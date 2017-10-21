MLB》連兩年季後賽打包 國民確定撤換總教練

國民確定不會與貝克續約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕連兩年季後賽止步分區系列賽的國民，今投下人事震撼彈，任內帶出隊史最佳戰績的總教練貝克（Dusty Baker）確定未獲續約，新球季將另覓人選執掌兵符。

貝克執教兩年戰績192勝132敗為隊史最佳，連兩年稱霸分區勇闖季後賽更是隊史創舉，然而國民今年在國聯分區系列賽G5殊死戰不敵小熊，連兩季止步分區系列賽無緣世界大賽，讓國民球團考慮忍痛換帥。

大聯盟官網報導指出，貝克的兩年合約將於今年季後到期，貝克本人與國民球團原本都有信心續約，分區系列賽期間，總管瑞佐（Mike Rizzo）曾向媒體透露，他有信心貝克能在來季繼續執教，但要等到季後再來談。然而國民在關鍵戰役輸球，再度無緣世界大賽，讓球團痛定思痛做出艱難抉擇。

「我們的期望越來越高，例行賽贏球、分區系列賽贏球是不夠的，我們的目標是贏得世界大賽。」總管瑞佐於記者會說道，形容不與貝克續約是個艱難決定，但也坦言：「在第五戰之後，我們評估了球隊的處境與現況，認為這是一個對的決定。」

貝克2年任內帶出隊史最佳戰績。（資料照，法新社）

國民將立刻開始尋找新任教頭的適合人選，這會是自2005年移師華盛頓後的第7位總教練，國民隊史目前沒有一位總教練帶兵超過3年，近10年已換過5任總教練。貝克明年將滿68歲，若繼續執教將成為大聯盟最年長的總教練，已有22年執教經驗的貝克生涯累積1863勝為大聯盟史上第14，前13名有12位進駐名人堂。

對於總教練異動頻繁的疑慮，總管瑞佐強調球團是隨著球隊發展，在不同時期選擇適合的主帥掌兵，「在球團草創時期，我們選擇能協助球隊走過那個階段的總教練，然後我們越變越好、開始有所期待，接著找能夠幫助球隊更上一層樓的傢伙（來執教）。」

總管瑞佐隨後再度重申，國民的目標就是贏得世界大賽，「那永遠是我們的目標，也會繼續是我們的目標，但隨著總教練不斷來來去去，他們仍會成為球隊發展各期的象徵性人物。」美媒認為國民來季戰力相當充沛，有機會挑戰分區王座三連霸續闖季後賽。

國民仍是分區奪冠勁旅。（資料照，USA Today Sports）