網球》「辛然配」獲WTA年度最佳雙打 詹詠然成台灣第一人

台灣好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲的雙打組合，獲得WTA年度最佳雙打。（圖片取自WTA官網）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）的雙打組合，獲得WTA年度最佳雙打，詹詠然成為台灣網球選手首位獲得此殊榮。

28歲的詹詠然和辛吉絲的「辛然配」組合，今年豪奪印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提、美網大滿貫、武漢、北京共9冠，包括美國公開賽這座大滿貫賽冠軍。

「辛然配」今年只要闖進決賽，9戰全勝，未嘗過敗績，整季49勝6敗，每一個賽事都至少打到8強，兩人也打進在新加坡舉行的年終賽。

「辛然配」也奪得今年WTA年度最佳雙打，詹詠然成為台灣網球史上首位獲得WTA年度獎項的球員。詹詠然也在臉書上發文說，「很榮幸可以受到大家的肯定！」

「辛然配」美網奪冠。（資料照，美聯社）

「辛然配」。（資料照，美聯社）

其他獎項方面，年度最佳球員是西班牙的穆古魯莎（Garbine Muguruza），度最佳進步球員為拉脫維亞的歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），年度最佳新秀為貝里斯（Catherine Bellis），年度最佳復出球員為美國的史蒂芬斯（Sloane Stephens）。