NBA》被詛咒的球季？ 才開打四天傷兵就一堆

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽才開打四天，就有2名球員在開幕戰就嚴重受傷，新賽季提前報銷，除了今夏風光加盟塞爾提克的明星前鋒海沃德（Gordon Hayward），再來就是籃網主控「豪小子」林書豪，也引起球迷熱議認為這是個「被詛咒的球季」。

季前與塞爾提克簽下一份4年1.28億美元（約新台幣38.4億元）的海沃德，在開幕戰首節空手走位到禁區進攻，原想空中接力灌籃，卻被對方擋下，他落地時左腳沒有踩穩，造成左腳腳踝脫臼及脛骨骨折，被現場工作人員用擔架抬出場外，就算能順利康復最快要三月才能回歸。

海沃德受傷表情相當痛苦。（美聯社）

籃網台裔主控「豪小子」林書豪狀況更糟，在比賽末節剩4分35秒，上籃時遭透納（Myles Turner）妨礙中籃（Goaltening），落地時又因身體失去平衡摔出場外，當下痛苦地抓著右膝哭喊多次「I'm done（我完了）」，本賽季才打一場比賽，就因右膝臏腱斷裂，將缺席剩下的81場賽事，球季提前報銷，這可能是他職業生涯最嚴重的傷勢。

林書豪首戰膝傷退場，因髕腱斷裂整季報銷。（取自推特）

而同樣在開幕戰也受傷的還包括撞傷左膝的勇士隊防守大鎖D.格林（Draymond Green）、前鋒卡斯比（Omri Casspi）也在開賽4分鐘就扭傷腳踝，熱火得分後衛威特斯（Dion Waiters）和灰熊大前鋒J.格林（JaMychal Green）也扭傷腳踝，甚至連裁判麥達克斯（Tre Maddox）都在火箭和勇士的開幕戰中因為跟D.魏斯特（David West）相撞造成腹壁拉傷。

勇士隊防守大鎖D.格林也負傷。（資料照，美聯社）

火箭的保羅撞傷膝蓋，裁判麥達克斯（左）也腹壁拉傷。（法新社）

在季前就受傷的還包括馬刺「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）右腿受傷、黃蜂前鋒巴頓（Nicolas Batum）左肘拉傷、因疝氣動刀治療的鵜鶘控衛朗度（Rajon Rondo）與巫師大莫里斯（Markieff Morris）、勇士小AI伊古達拉（Andre Iguodala ）的背傷以及在賽前的訓練裡和隊友波提斯（Bobby Portis）發生衝突的公牛米洛提奇（Nikola Mirotic），不但上頜骨骨折還傳出有腦震盪。

雷納德因傷缺席首戰。（資料照，美聯社）

今天又傳出溜馬透納頸部痠痛、疑似腦震盪，老鷹小將班貝瑞（DeAndre' Bembry）經核磁共振檢查後，証實是右手腕骨折，今夏「跳船」去火箭的保羅（Chris Paul）更因左膝瘀傷被放入逐日觀察名單，預計得缺陣一個月。

在本季正式開始前，聯盟的傷病名單上就已經有44人，四天後，傷病名單的人數激增至58人，目前聯盟30支球隊裡，只有活塞、尼克、暴龍和金塊這四支球隊，陣中是全員健康的。雖說球場上受傷乃兵家常事，但本季NBA傷病的陰霾似乎比往年來得更早，不少球員在賽季初期就遭遇傷痛困擾，也讓球迷紛紛議論這是不是個「被詛咒的賽季」。