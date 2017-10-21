中職》兄弟找回態度 周董：告訴自己勿忘打球初衷

中信兄弟打者周思齊在７局上擊出中外野一壘安打。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職季後挑戰賽首戰，少了「五虎將」的中信兄弟，昨以年輕球員為主迎戰統一獅，以9：6獲勝。「周董」周思齊也在社群媒體上表示，「是他們（小象）帶領我，不是我帶領他們」，也告訴自己不要忘記打球的初衷。

昨天當場繳出4安2打點的猛打賞的周思齊，賽後受訪時表示，這次季後挑戰賽有很多新人，不過他們看起來打起來很輕鬆，沒有什麼壓力，反而是自己比較緊張，但只要把自己本分做好就好。他也持續鼓勵年輕球員繼續加油，要把永不放棄的「兄弟精神」傳承下去。

周思齊說，他回想2009年剛進兄弟的第一年，上半季輸球看到獅隊拋封王彩帶，當時前輩「恰恰」彭政閔說，「這次輸球，最重要的是下一場要贏回來的態度。」周思齊表示，現在球隊確實有很多問題，但不能抹滅我們想贏球的態度。

周思齊也在Instagram上發文說，「是他們（小象）帶領我，不是我帶領他們。打球打太久會忘記贏球的開心跟失敗的眼淚；我好像已經很久沒有這樣的感受，很開心他們可以帶給我這種東西。告訴自己不要忘記打球的初衷，要一直保持像年輕人那樣的熱忱。」

許多象迷紛紛留言，「謝謝你帶給我們每次的感動，思齊加油！兄弟加油！」、「謝謝你們的努力，真的超感動」、「謝謝你帶給我們每次的感動」、「恭喜找回這樣的感覺~~~ 加油」。

中信兄弟打者周思齊在７局上擊出中外野一壘安打。（記者黃志源攝）