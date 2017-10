巴克利。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕近日NBA知名球評巴克利(Charles Barkley)在節目上表示,他認為七六人「絕對會」打進東部季後賽,並表示自己很看好這支年輕的勁旅。

事實上,巴克利在賽季未開打前就常常提及七六人,當時他還表示,「下季七六人沒進季後賽,我會很震驚與失望。」近日巴克利在節目上再次聲明,「我覺得七六人有季後賽可以打,我認為他們就是會打進東部季後賽。」

而名人堂球員歐尼爾(Shaquille O'neal)也在看了恩比德(Joel Embiid)的比賽後也認不助稱讚他(恩比德),「我必須向你道歉,你真的打得很好。」歐尼爾說。

本季七六人在迎來狀元佛爾茲(Markelle Fult)與西蒙斯(Ben Simmons)後,「雙狀元連線」的陣容也吸引了許多球迷關注。

