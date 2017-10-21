MLB》韋蘭德7局飆8K宰洋基 太空人逼至生死第七戰

〔記者林子翔／綜合報導〕美聯冠軍戰第六戰，背水一戰的太空人靠著韋蘭德7局（Justin Verlander）無失分好投，以及艾圖維（Jose Altuve）單場2安包含一發陽春砲灌進3分打點，終場以7：1擊敗洋基，太空人將戰線延長至系列賽第七戰生死戰。

前4局雙方都沒有得分，5局下太空人展開攻勢，麥肯（Brian McCann）敲出帶有1分打點的二壘安打，接著艾圖維（Jose Altuve）在2出局滿壘有人的情況下，敲出2分打點的安打，該局太空人打進3分，也把洋基投手塞維里諾（Luis Severino）打退場。

洋基直到8局上才靠「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出陽春砲突破鴨蛋，但洋基下個半局換牛棚大將羅伯森（David Robertson）後援卻遇上亂流，艾圖維回敬陽春砲，柏格曼（Alex Bregm）敲出帶有2分打點的二壘安，並靠高飛犧牲打回來得分，該局太空人打下4分，奠定勝基。

艾圖維單場2安，包含一發陽春砲，共有3分打點，他在今年季後賽累積4轟，並列太空人隊史第二多，隊史季後賽最多轟是貝爾川（Carlos Beltran）在2004年的8發全壘打。

太空人先發韋蘭德（Justin Verlander）7局飆8K，被敲5安無失分，僅投1保送，為球隊奪得重要一勝。韋蘭德今年季後賽4場先發全拿到勝投，他來到太空人後9戰9勝，單一球季的季後賽拿4勝成為太空人隊史第一人；另外，加上這場比賽，韋蘭德生涯在季後賽共奪11勝。

洋基先發塞維里諾僅投4.2局，被敲3安失3分，有3次三振、4次保送，吞下敗投。





韋蘭德。（USA Today Sports）

艾圖維。（法新社）

賈吉開轟。（USA Today Sports）

太空人將戰線逼至第七戰。（法新社）