MLB》隊友都去放假 鈴木一朗獨自苦練

鈴木一朗。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚43歲日籍老將鈴木一朗，球季結束後也沒閒著，有美國記者目擊到他一個人幾乎天天到馬林魚球場報到，展現打擊練習和重訓、以及跑步和傳接球。

在打完162場例行賽後，馬林魚各球員紛紛離開休息室去放假，直到明年二月的春訓才會回球場，但根據「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，明天就要滿44歲的鈴木一朗，只有他每天仍到馬林魚球場訓練，包含在室內打網、丟球，還有跑步和重訓以維持體能。

鈴木一朗說，過去有一次他試著休息，「我想看看這是否有幫助，我有一個月沒有做訓練，但之後發現我的身體不像是我的，我的身體好像生病了。」報導指出，那是在2005年的時候。

「從來沒有一天我坐在家裡休息。」鈴木一朗說，「不是我必須這樣做，對我來說，我想訓練，這有很有趣阿，也許對其他球員來說不是這樣，但對我來說很有趣，我就是想來。」

鈴木一朗表示，他想成為先例，「證明年紀不是唯一因素，你可以繼續做你想做的事情，如果未來有球員到年齡到了，那他們會有個例子可參考。」

鈴木一朗預計在月底回日本，並在休假期間休息，但他也說，在日本的時候，訓練仍會持續不間斷。鈴木一朗也表示，明天雖然是他的生日，「我可能不會去慶祝」。

鈴木一朗。（資料照，法新社）