MLB》未打先轟動！ 世界大賽首戰票價衝破百萬寫紀錄

道奇主場世界大賽門票買氣旺。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨擊敗小熊勇奪國聯冠軍，相隔29年再度重返世界大賽，儘管對手美聯冠軍隊伍尚未出爐，將於道奇主場舉行的世界大賽首戰門票已引發搶購熱潮，平均轉售票價直逼去年的冠軍小熊。

洋基和太空人目前還在角逐美聯冠軍，但不管最後由誰勝出，例行賽戰較佳的道奇已確定取得世界大賽主場優勢，前兩戰將在道奇主場舉行。儘管小熊去年勇闖世界大賽讓門票行情直衝雲霄，平均票價2100美元（約新台幣6萬3389元）為近10年最高被視為難以超越，但今年道奇仍大有可為。

《ESPN》報導指出，根據美國售票網站資料顯示，目前世界大賽首戰門票的平均轉售票價為3164美元（約新台幣9萬5505元），僅次於去年小熊主場的3480美元（約新台幣10萬5044元），首戰最便宜轉售票價為888美元（約新台幣2萬6405元）的站票。

道奇稱霸國聯率先挺進世界大賽。（資料照，法新社）

美國知名票券轉售平台《Gametime》也說，世界大賽首戰門票目前銷售總額已打破公司單場銷售紀錄，而且這還是在對手不確定是不是洋基的狀況下達成。《ESPN》指出，若洋基拿下美聯冠軍，世界大賽將在大聯盟最大的兩個球場進行，洋基和道奇是目前唯二座位超過5萬席的龐大球場。

同為知名票券轉售平台的《StubHub》指出，世界大賽首戰已有多筆重磅交易成交，有一位球迷花了3萬7804美元（約新台幣114萬1113元）買到客場球隊休息室後方前兩排的2個位子，另有一人砸7萬2008美元（約新台幣217萬3561元）買下道奇休息室後方第2排的4個座位。

ESPN記者透露，內線消息指出道奇本季至少有1萬5000張門票為黃牛所有，數量為全大聯盟最多，預估道奇每場世界大賽能讓黃牛獲益大約1500萬美元（約新台幣4.53億元）。道奇球團拒絕回應門票銷售策略，對於黃牛究竟掌握多少門票也不予置評。

世界大賽首戰將於道奇球場舉行。（資料照，法新社）