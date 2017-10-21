MLB》瀕臨淘汰必輸？ 艾圖維一棒轟破太空人40年魔咒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕背水一戰的太空人今在主場以7：1擊敗洋基，「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）擊出今年季後賽第4轟追平隊史紀錄，助太空人於主場瀕臨淘汰的關鍵戰摘勝寫隊史新猷，近40年首度突圍成功，逼出最終關鍵第七戰。

美聯冠軍系列賽先搶兩勝、隨後卻連輸三場瀕臨淘汰的太空人，今回到主場續戰洋基，前4局遭洋基先發塞維里諾（Luis Severino）一分未得，5局下趁對方控球不穩、單局3保送亂流搶分，麥肯（Brian McCann）二壘打送回第1分，艾圖維接著打第一球，掃成強勁穿越安打再添2分，把先發塞維里諾打退場。

8局上洋基趁對方換投試圖反撲，「法官」賈吉（Aaron Judge）掃出左中外野陽春砲追回1分，但攻守交換後太空人攻勢再起又拉開比分，艾圖維開局炸裂帶動太空人單局5安猛攻，將比分拉開到7：1。9局上太空人終結者翟爾斯 （Ken Giles）登板關門，最後一打席3球再見三振霸氣守成。

艾圖維炸裂開啟4分大局。（法新社）

《ESPN》以「休士頓，我們有麻煩了」為題，點出太空人此役對洋基贏球之前，過去5次季後賽於主場遇上輸球就淘汰的關鍵戰全軍覆沒，自1980年國聯冠軍戰不敵費城人後，始終無法突破輸球魔咒，最近一次是2005年世界大賽第4戰，當時太空人以0：1輸球慘遭白襪橫掃，今天主場背水一戰贏球延續戰線是隊史首見。

大聯盟官網指出，明天太空人對洋基的割喉戰，將是大聯盟史上第54場關鍵第七戰，過去只有4隊在驟死戰前主場比賽全勝，若太空人擊敗洋基，將成為史上第5支挺進最終第七戰、且主場比賽都贏球的球隊，上一支達陣的球隊是紅雀，他們在2004年美聯冠軍戰第七戰勝出，輸球淘汰的苦主正是太空人。

此役4支2包辦3打點的艾圖維，8局下開局掃出陽春彈為本季季後賽個人第4發全壘打，追平太空人隊史第二多紀錄，目前季後賽單季開轟紀錄保持人為貝爾川（Carlos Beltran）於2004年季後賽締造的8轟。

明天主場對洋基最終戰，贏球的隊伍將能進軍世界大賽，艾圖維說：「明天將會是個瘋狂的夜晚，我知道兩隊上場都會竭盡所能，因為對輸球的隊伍來說，明天就是最後一場比賽了，會很精彩的，希望我們能打出好球、贏得比賽。」

太空人逼出最終第七戰。（USA Today Sports）