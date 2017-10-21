MLB》春哥超美技護航 韋蘭德季後賽先發4戰全勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今於主場背水一戰以7：1擊敗洋基，「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）先發7局無失分揚威主場，中外野手史普林格（George Springer）關鍵美技守備更助韋蘭德寫下多項聯盟難得紀錄。

季後賽至今3場先發全勝的韋蘭德今銜命捍衛主場，挺住輸球就無緣世界大賽的壓力，前6局無失分只用75球，然而7局上續投遭遇亂流，開局四壞保送後再投觸身球，無人出局被攻佔一二壘，韋蘭德接著與希克斯（Aaron Hicks）纏鬥10球，辛苦讓打者揮空三振取得1出局。

場邊喊暫停後由韋蘭德續投，前一打席狼狽吞K的佛雷瑟（Todd Frazier）咬中外角速球將球掃向中外野深處，中外野手史普林格狂奔追到牆邊，在警戒區縱身一躍成功將球接近手套，超級美技讓韋蘭德高舉雙手激動致意。

根據大聯盟數據，佛雷瑟這顆深遠飛球飛行初速達102.8英哩、飛行仰角28度，與此數據相近的飛球高達7成都形成全壘打，飛行距離長達403英呎、有81％的機率是安打，但史普林格硬是在警戒區躍起，將這顆深遠飛球接進手套。

喜獲隊友即刻救援的韋蘭德士氣大振，接著用4球讓打者擊出滾地出局結束洋基進攻，用球數來到99球霸氣完成任務退場休息，太空人於8局下續添4分擴大領先，最終以7：1擊敗洋基逼出最終第七戰，明天將續戰主場爭取世界大賽門票。

主投7局飆8K無失分獲勝投的韋蘭德，生涯3度在季後賽「輸球就淘汰」的決定戰先發都摘勝投，成為繼勇士名人堂強投史摩茲（John Smoltz）以來，大聯盟史上第2位有此成就的投手，更成為太空人隊史首位、大聯盟第21位在單季季後賽狂掃4勝的投手。

史普林格超美技接殺深遠飛球。（USA Today Sports）

韋蘭德激動吶喊。（USA Today Sports）