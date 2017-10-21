NBA》球哥繳29分準大三元成績 助湖人勝太陽

「球哥」波爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今做客太陽的比賽，靠著「球哥」波爾（Lonzo Ball）繳出29分11籃板9助攻的準大三元成績，加上太陽選手華倫（TJ Warren）沒能命中關鍵2罰，終場湖人以132：130險勝太陽，本季首勝到手。

今天一開場湖人英葛蘭（Brandon Ingram）手感火燙連得10分，幫助湖人取得優勢。隨後太陽靠著布克（Devin Booker）與J.傑克森（Josh Jackson）接連命中緊咬比分，雙方形成進攻戰，首節末段湖人靠著克拉克森（Jordan Clarkson）連得9分，首節打完湖人40：36領先。

第二節太陽靠著布克三分球逆轉比數，並在外線持續得分，而湖人靠著英葛蘭中場前8秒命中3分球，上半場結束湖人70：73落後。

下半場一開始湖人靠著幾波成功防守，打出一波9：0攻勢再度要回領先，雙方一路拉鋸到比賽最後終場前10秒布克砍進關鍵3分球，把落後分數拉近至1分，隨後運用犯規戰術，英葛蘭2罰中1，湖人領先2分，比賽最後3.5秒太陽進攻，華倫成功製造犯規獲2罰機會，可惜2罰全失，終場湖人以132：130險勝太陽。

湖人方面「球哥」波爾繳出29分11籃板9助攻準大三元的成績，英葛蘭拿下生涯新高25分2籃板。太陽方面布克繳出25分11籃板8助攻，華倫則攻下24分7籃板4助攻。

賽後波爾表示：「我今天有把我該做的表現出來，我增加了出手次數，然後球進了。」