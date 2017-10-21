NBA》超級第六人命中關鍵三分 灰狼主場險勝爵士

克勞佛德（11號）命中關鍵三分球，助灰狼拿下首勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕明尼蘇達灰狼NBA例行賽主場迎戰猶他爵士，這也是前灰狼「小隊長」魯比歐（Ricky Rubio）今夏被交易到爵士隊後首次面對老東家，灰狼靠著超級第六人克勞佛德（Jamal Crawford）在第四節挺身而出力挽狂瀾，投進關鍵三分助灰狼反超比分，讓灰狼在主場以100：97驚險擊敗爵士拿下首勝。

首節開始，A.威金斯（Andrew Wiggins）和湯斯（Karl-Anthony Towns）就率先發難幫助灰狼先馳得點，不過爵士在中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）內線強攻帶領下，緊咬灰狼不放，加上兩隊在命中率都偏低，第一節灰狼以19：16領先。

次節爵士隊鞏固防守，並連續殺入內線得分，靠老將J.強森（Joe Johnson）先幫爵士追平比分，加上胡德（Rodney Hood）快攻完成三分打，讓爵士反而以28：23領先，也迫使灰狼喊出暫停。暫停過後，湯斯先連續籃下出手得分助灰狼止血，接下來後衛J.提格（Jeff Teague）快攻上籃助灰狼要回超前分，威金斯再補上壓哨三分球，上半場結束灰狼46：42領先。

灰狼威金斯。（美聯社）

易籃後，爵士透過分球展開進攻，讓他們不但又再度反超，更一度壓制對方火力。不過灰狼威金斯和J.巴特勒（Jimmy Butler）漂亮助攻得分後，打出一波12：0的高潮，還是在節末要回領先。

末節，表現亮眼的胡德雖然又幫爵士追平比分，不過在比賽進行到6分23秒時，胡德在防守時卻不慎扭傷腳踝，後被隊友抬下場休息。灰狼雖然趁機將領先優勢擴大到兩位數，不過威金斯和湯斯卻發生多次失誤，加上魯比歐罰球投五中五，讓兩隊在比賽剩下1分3秒時打成平手，暫停過後灰狼又發生失誤，魯比歐站上罰球線幫助爵士取得1分超前，不過克勞佛德在比賽僅剩27.5秒，用命中一記高難度的三分球助灰狼超前比分，最終灰狼就以100：97擊敗爵士。

爵士魯比歐。（法新社）

而超級第六人克勞佛德，全場10投6中得到17分，緊要關頭更投進關鍵三分幫灰狼反超比分，賽後受訪時表示，那一球他根本連籃框都沒看到就出手。「我們並不能可能總像今天這麼順，但我在出手的當下感覺很真的很棒。」克勞佛德說。

此役灰狼威金斯砍下21分5籃板、湯斯則那下20分10籃板，爵士「金童」魯比歐則拿下19分。