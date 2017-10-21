兩屆卡巴迪國家隊隊長領銜 新竹市全國運代表隊出征

兩屆卡巴迪國家隊隊長領銜，新竹市全國運代表隊帥氣出征。（記者蔡彰盛攝）

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市全國運代表隊挾帶上屆八金六銀五銅的好成績，今天前往宜蘭征戰全國運，市長林智堅表示，新竹市是一座年輕有活力的城市，重視體育人才養成，積極改善學校體育設施及獎勵優秀運動員，期勉選手延續全中運十三金的氣勢，繼續「披金戴銀」。

「雖然大家對我們很陌生，但我們有信心以金牌讓大家認識我們」新竹市卡巴迪代表隊選手曾驛婷表示，本次全國運首次將卡巴迪列為正式項目，集結亞運國手兼隊長康美文與許羽君打造鑽石級隊伍，希望能順利為新竹市拿下金牌。也由於曾驛婷與康美文目前均為市府教育處體健科服務，她們也相當期待創下全國首次業務承辦人參與全國體育賽會奪金的紀錄。

「再破大會紀錄，把金牌帶回新竹」台灣蛙王李炫諺表示，連續入選2016里約奧運國手與2017世大運國手讓他賽事經驗更加豐富，今年全國運目標除了完成 100公尺蛙式三連霸與200公尺蛙式二連霸外，更要突破上一屆的全國紀錄（200公尺2分13秒09，100公尺 1分01秒79）將蛙式金牌帶回新竹，也為今年的個人賽事劃下完美句點。

林智堅表示，新竹市政府積極改善體育設施與建置完善的體育培訓體制，2017世大運本市選手梁宣旼、譚雅婷與陳怡瑄為我國拿下1金2銀1銅的成績，奪牌密度為全國之冠。本次全國運本市目前已在高爾夫女子項目拿下團體組金牌與個人組銀牌和銅牌，展現推動體育運動的成效。

為勉勵祝福新竹市代表隊奪得佳績，上午由副市長沈慧虹為選手及教練授旗，共同揮舞市旗大喊「新竹市、金牌！」展現奪金的決心，希望超越顛峰、再創佳績。