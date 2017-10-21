LOL世界賽》SKT教練Kkoma：MSF是一支充滿天賦的隊伍

[1]SKT以3比2險勝MSF挺進四強，賽後，SKT教練Kkoma接受記者Sjokz與OGN訪問。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕「神也會流血」，三屆《英雄聯盟》世界賽冠軍、從未在BO5被擊敗的王者SK Telecom T1卻在20日的S7八強賽中差點就要輸給一支今年夏季賽才打上EU LCS的「瘋狂兔子」Misfits，最終在第五局才逆轉獲勝，以3比2險勝挺進四強，賽後，SKT教練Kkoma接受記者Sjokz與OGN訪問，全文如下：

Q：你們從未在八強賽打得如何艱辛，但終究還是挺住了，你覺得今天最艱困的點是什麼？

Kkoma：首先，我們的對線犯了很多錯誤，特別是下路雙人組，那正是我們隊伍陷入不穩的開端。

Q：我剛剛訪問了Huni，他對MSF可說是滿滿的讚賞，你怎麼看？

Kkoma：就本日對戰與他們過去的表現來看，MSF絕對是一支充滿天賦的隊伍，我們可以繼續期待他們未來的表現。

Q：剛拿下勝利，感覺如何？

Kkoma：我很高興能贏下比賽，我們需要花一點時間來修正比賽過程所犯的缺失。

Q：這真的是一場高張力的對戰組合，當你的隊員陷入二連敗時是怎麼跟他們溝通的？

Kkoma：我總是告訴他們就盡力打出最好的表現，好讓自己不會有任何悔恨，但當他們表現得不如預期，總是會比較難過。但我們還有時間，如果可以修正這些錯誤，他們會逐漸回穩的。

Q：MSF選擇布里茨與雷歐娜，你有預期到他們會有這樣的選角嗎？還是有驚訝到？

Kkoma：其實我知道IgNar會玩比較侵略型的輔助角如布里茨，所以我是有預料到的，但當比賽逐漸朝向壞的方向前行，我開始讓Bang選擇有逃跑技能的英雄。

Q：當系列賽進入第五局，你是在什麼時間點有把握SKT能贏下勝利？

Kkoma：這個系列賽中沒有任何一個時間點是我認為能贏下比賽了，即使是我們拿下巴龍及遠古巨龍，我都沒有把握。（即使連偷下遠古巨龍都沒？）的確在那個時間點我逐漸覺得有機會拿下勝利。

Q：你們的下一場對手將會是RNG與FNC的勝隊，你覺得哪支隊伍比較棘手？

Kkoma：看看我們隊伍最近的表現，不論誰來都會是個艱困的系列賽。我將會持續關注及分析兩隊比賽並做更多準備，我不認為我們隊伍在此時此刻有資格評論另一支隊伍。

Q：最後，你還有沒有什麼話想說？

Kkoma：一如往常，感謝大家對我們的支持，我們會以更好的表現回應大家的支持，感謝大家。