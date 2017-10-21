LOL世界賽》差點扳倒SKT MSF輔助IgNar：最棒回憶不斷翻新

[1]全場靠著開戰型輔助打出風采的輔助選手IgNar接受現場記者Sjokz採訪。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕能與三屆世界賽冠軍、BO5王者SK Telecom T1血戰五局，甚至前三局打完還以2比1領先對手，儘管最後五局惜敗，誰還敢小看這支首度打進世界賽的「瘋狂兔子」Misfits？賽後，全場靠著開戰型輔助打出風采的輔助選手IgNar接受現場記者Sjokz採訪，全文如下：

Q：此刻對你們來說想必非常難受，關於今日的對戰有沒有什麼想說的，任何話都行？

IgNar：雖然我們惜敗SKT，但這是個十分接近的對戰，對此我感到很開心，我們曾經是次級聯賽的隊伍，但我們成功打進世界賽，又差點能擊敗去年世界冠軍，我想要對MSF的每一位成員說聲感謝。

Q：你選擇帶著戰鬥狂熱的雷歐娜！你在輔助選角做出很多大膽的選擇，這樣的自信心是怎麼來的？

IgNar：當我看著SKT的比賽時，我就想「也許我們用一般套路打不過他們」，所以我試著用一些我很有信心的侵略型角色，而我們的助理教練Hiiva就建議我帶戰鬥狂熱的雷歐娜，我過去有用過這樣的角色幾次，而且真的很有用，所以我這次用出來也十分成功。

Q：可以請你回首過去這一年，最棒的回憶是什麼？你來到這支隊伍後最棒的事情又是什麼呢？還是說這只是個開始？

在這支隊伍中，我的「最棒」回憶總是不斷翻新，最棒的時刻絕對是我們隊伍成功脫離次級聯賽、踏上EU LCS舞台。接著，我們在EU LCS打到第四名成績，這真的是很棒的成就，然後，我們再爬到第二名，挺進世界賽。最棒的回憶總是不斷翻新。