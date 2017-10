NBA》「金童」魯比歐出戰老東家 仍獲主場球迷歡呼肯定

前灰狼「小隊長」魯比歐與「新狼王」巴特勒。(美聯社)

〔記者蔡厚瑄/綜合報導〕「西班牙金童」魯比歐(Ricky Rubio)今夏離開待了6季的明尼蘇達,本季轉戰爵士,今日爵士客場出戰灰狼,前灰狼「小隊長」魯比歐在出場時還是獲得主場球迷的鼓掌歡呼聲,不過比賽末節卻和從公牛來的「新狼王」J.巴特勒(Jimmy Butler)發生口角,而魯比歐面對老東家砍下19分5籃板10次助攻,不過最後爵士還是以97比100不敵灰狼。

魯比歐在今年被灰狼交易到爵士,在效力灰狼的6年共出賽353場,場均31.8分鐘,繳出平均10.3分4.2籃板8.5助攻的成績,生涯2990次助攻,747次抄截,兩項紀錄都僅次於灰狼傳奇球星「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)排在隊史的第二位。

而在比賽末節剩下6分多鍾時,魯比歐與今夏從公牛加盟的「新狼王」巴特勒發生口角衝突,主場球迷選擇力挺巴特勒,魯比歐也遭到全場球迷噓聲伺候。

不過賽後灰狼球迷在推特上特別製做了魯比歐爵士和灰狼的對比照並向他致謝,寫下「感謝你,魯比歐,感謝你為明尼蘇達奉獻的一切,你值得我們全場起來為你歡呼。#永遠的9號”。」而這場比賽也是灰狼自2012年主場對陣國王的主場開幕戰後的首次售光全場共18978張門票。

Thank you @rickyrubio9 for all you have done for Minnesota basketball. You deserved that standing ovation you received #AlwaysNumber9 pic.twitter.com/2XxpXB00e1