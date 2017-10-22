美聯冠軍最終戰、中職挑戰賽G3 今日賽事預告與轉播

洋基隊沙巴西亞（C. C. Sabathia）（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕早安，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB美聯冠軍戰第七戰殊死戰，太空人派出摩頓（Charlie Morton）先發，洋基將由沙巴西亞（C. C. Sabathia）掛帥。關鍵的天王山之戰，會是洋基攻破休士頓主場拿下世界大賽門票，還是太空人能成功在鄉親父老前守住勝利呢？敬請期待。

中華職棒季後挑戰賽如火如荼進行，第三場比賽統一獅派出洋將麥克爾先發，兄弟則由洪宸宇迎戰。第三場比賽到底誰能會獲勝？請球迷不要錯過。

NBA方面，小牛對上火箭的德州內戰，火箭今夏交易來的明星後衛保羅（Chris Paul）持續因傷缺陣，由「大鬍子」哈登（James Harden）領軍的火箭是否能賞給對手小牛三連敗？另一場比賽由勇士對上灰熊，擁有強大火力的衛冕軍將踢館有「堅毅之城」之稱的孟斐斯主場，矛與盾間的對決究竟誰能勝出？請球迷敬請期待。

日本職棒高潮賽決勝輪，太平洋聯盟由樂天對上軟銀。經過這幾天的激戰，目前軟銀以2：1暫時領先，台灣好手宋家豪在經過被對手重砲狙擊後，能否重振雄風？而到底哪一隊能拿下聯盟冠軍，並且進軍「日本一」？精彩比賽球迷不要錯過了！

美聯冠軍賽

08:00 洋基VS太空人 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

NBA例行賽

07:30 小牛VS火箭（愛爾達體育）

08:00 勇士VS灰熊（緯來體育）

10:30 D-LIVE雷霆VS爵士（緯來體育）

中職季後挑戰賽

17:00 統一VS兄弟（緯來體育、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職季後賽

12:00 樂天VS軟銀 （FOX體育台）