中職》台南球場大風吹 今天右外野交給朱元勤

朱元勤（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中職季後挑戰賽第2戰今天在台南球場進行，其中昨役統一獅先發右外野手劉芙豪因第2局接球失誤，導致球隊多掉4分，總教練黃甘霖決定今天由朱元勤守右外野、打第9棒。

這兩天台南球場風勢很大，也造成野手接飛球困難，劉芙豪接球失誤，蔗總認為有受到風的影響，蔗總說，「昨天賽前我在鑽石席坐半小時，一直再想說，到底要派打擊比較好的小破（劉芙豪）先發守右外野，還是守備比較好的小朱（朱元勤）先上，最後還是決定派小破。」

雖然劉芙豪今天坐板凳，不過蔗總表示，比賽後半段還是會視情況讓劉芙豪上場代打，第3、4戰兄弟派左投洪宸宇和銳力先發，也有機會再讓劉芙豪先發，不過會再看台中洲際球場風大不大。

輸掉第一戰，蔗總說，不只是劉芙豪失誤，包括得點圈有人無法打回來，江辰晏莫名其妙被主審莫利卡抓投手犯規，這些都是比賽輸贏關鍵，「好的地方是，比賽後半段我們一直追分數，差一點反敗為勝，對今天這一場士氣有幫助。」

過去朱元勤在季後挑戰賽和總冠軍賽只累積3打數沒敲安，今天是生涯第2次在季後賽先發，他表示，面對比賽就是平常心，按自己的步調準備。

對於台南球場風勢，朱元勤說，風的確跟平常不一樣，可能是換季快要秋天的關係，球隊幾名外野手都有注意，並試著做準備，盡力減少守備失誤。