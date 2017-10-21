中職》神似彭于晏? 陳子鴻：朋友說我像張泰山

陳子鴻（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中職季後挑戰賽今天中信兄弟先發打線作微調，將曾陶融和林明杰拉下，由陳子鴻守一壘（7棒）、陳家駒蹲捕（8棒），總教練史耐德解釋，陳家駒和先發投手羅曼搭配得不錯，加上對對方先發投手潘威倫打得不錯，所以由陳家駒蹲捕，至於陳子鴻則讓他守一壘試試看。

本季陳子鴻出賽17場，47支8，外帶1轟、2分打點，打擊率僅1成70，有趣的是，有人說陳子鴻長得像藝人彭于晏，真的嗎?他笑說，「沒聽過耶，倒是朋友說我像張泰山，做自己就好。」不過現場媒體仔細端詳，還真的找不出陳子鴻長得像張泰山的蛛絲馬跡，相似度似乎並不高。

今天在季後挑戰賽先發上陣，陳子鴻表示，心態就和平常一樣，季後賽球迷多、氣氛high，必須想辦法將壓力釋放，並把狀況維持在高檔。

中信兄弟開路先鋒王威晨昨單場3支1、獲得2次四壞保送，稱職扮演第一棒角色，他說，下半季他有穩定出賽，逐漸掌握比賽節奏，就把這樣的節奏帶進季後賽。

今年季後挑戰賽外界普遍看好經驗豐富的統一獅能順利過關，壓力反而在獅隊身上，兄弟球員打起來感覺沒什麼壓力，王威晨說，「其實兩隊都有壓力，差別只在經驗，對方比較好，我的話其實在場上放得開，希望能傳染給隊友。」