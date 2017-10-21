高球》高雄公開賽 呂文德完成連霸

呂文德（左）成功衛冕高雄公開賽冠軍，賽後由高雄球場理事長張德雄頒發冠軍盃。（TPGA提供）

〔記者趙新天／綜合報導〕淡水名將呂文德今天在2017高雄公開賽，以4回合總計276桿，7桿之差衛冕成功，獲得55萬元冠軍獎金。

呂文德最後1回合發揮準確的推桿與切桿，一路未受其他競爭對手的威脅，還逐步拉大領先差距，他打出5個博蒂、3個柏忌的70桿，總計276桿連續兩年在南台灣封王。

這是呂文德今年在台巡賽的第1勝，也是他自2007年及2008年蟬聯台灣名人賽暨三商盃後，再次在同1場比賽連霸。賽後呂文德表示，以他54歲之齡，能連拿兩屆冠軍不容易，讓他還能有未來在日本長春賽事努力爭冠的動力。

業餘選手徐嘉哲（右）延長賽贏奪高雄公開賽業餘組冠軍，賽後由陳啟川文教基金會董事長陳田圃頒發獎盃。（TPGA提供）

呂文德指出，沒有比賽時，他一直保持每周固定4次的體能與肌耐力的訓練，才能保持充沛體力，現在的擊球距離比以前更遠一點。

他表示，未來會把比賽重心移到日本長春賽事，今年已打第2年，最佳名次是第3名，希望每年都能取得年度獎金排名30名內的種子資格，更希望能拿下1個冠軍。「看著同輩陳志忠丶盧建順都拿到日巡長春賽冠軍了，我也應該再努力一下。」

今天出發時成績追得最近的宋孟璋，只以73桿完賽，總計283桿獲得第2名。劉又睿平標準桿72桿，以285桿排第3。葉偉志、陳浩森和彭弘瑾都是286桿，並列第4名。

台北球場培訓的業餘選手徐嘉哲，最後1回合打出75桿，以294桿與追上許閎軒，兩人在第18洞加賽，徐嘉哲打柏忌，仍勝過許閎軒，奪得業餘組冠軍。

呂文德（右）順利衛冕高雄公開賽冠軍，他在第18洞果嶺推進博蒂後，眾人潑水慶祝。（TPGA提供）