戴資穎神救球 直問球迷「有帥到嗎？」

戴資穎拉開全身救起右方的短球。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎昨天在丹麥羽球頂級超級系列賽八強戰，對戰世界排名44的南韓金效旻，其中在第三局時一球飛撲救球，逼使金效旻接球出界，動作之華麗，讓全場球迷拍手叫好，就連戴資穎自己都在臉書上分享，直接問粉絲「各位看官...這一救球有帥到嗎?」

金效旻回擊到戴資穎左側，一樣被戴戴反手挑回。（圖擷自YouTube）

金效旻站到有利位置回擊到中場的邊線，不料戴資穎飛身撲救將球擊回。（圖擷自YouTube）

在昨天對戰金效旻時，戴資穎首局失利，在第二局開始展開反攻，多變的球路與廣大的攻守範圍，讓金效旻感受到明顯壓力，戴資穎拿下第二局後，第三局拉開來打，戴戴在爭搶第6分時，金效旻連續挑出左右兩側漂亮的短球，戴戴幾乎是拉開雙腿俯身救回，金效旻回擊一記中場刁鑽的角度，眼看著就要得分，沒想到戴戴一個回身撲救，硬是把球回擊到對手的場內，金效旻雖然回身打到球，但卻是一記出界，屢攻不下丟掉這分，讓金效旻氣得甩拍叉腰，而戴戴以不可思議的華麗動作搶到這一分，更引爆全場觀眾的熱烈掌聲。

金效旻好不容易打到回擊球，戴資穎已判斷這球會出界。（圖擷自YouTube）

金效旻連續出招都被戴資穎化解，還因出界丟掉這一分，自己都沮喪到佇拍而立。（圖擷自YouTube）

戴戴自己對這球的表現也十分滿意，忍不住在臉書粉絲團上與球迷分享，還追問大家「有帥到嗎?」，球迷也紛回應「帥翻了」、「帥到爆表」、「簡直帥到無與倫比！」