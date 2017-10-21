中職》季後賽熱戰 G2總計7059名球迷觀戰

〔記者羅志朋／台南報導〕中職季後挑戰賽中信兄弟對統一獅昨天開打，觀眾人數4658人，今天第2戰台南球場湧入7059人，比首戰還多，統一實施「全獅主場」，兄弟球迷集中在左外野看台，幾乎塞滿，踴躍進場支持黃衫軍，明天第3戰兄弟在台中洲際主場預售票已賣出6000多張。