全運會熱鬧開幕 徐佳瑩、盧廣仲開唱（圖輯）

106年全國運動會開幕典禮今晚在宜蘭運動公園盛大舉行。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／宜蘭報導〕106年全國運動會開幕典禮今晚在宜蘭運動公園盛大舉行，來自全國22縣市約7000名選手，將爭奪33種類、39個項目共計385面金牌，開幕式總統蔡英文和行政院長賴清德連袂出席，賴清德承諾，未來將投入36億的預算，增設運動設施和協助基層體育發展，並禮遇教練，期盼台灣體育能蓬勃發展。

總統蔡英文也表示，政府新增體育預算，就是希望全民都能參與體育活動，並呼籲全民一同加入協會，成為選手在亞、奧運奪金的推手。

總統蔡英文。（記者林正堃攝）

今年開幕典禮表演主軸以「看見台灣、看見宜蘭」為導向，再以「山、海、敬神及運動英雄」四大蘭陽特色主題故事來呈現。

「山」，透過影像帶領觀眾飽覽宜蘭沿海及龜山島的美麗風光、四季文化創意舞蹈團及瑪嘎巴嗨文化藝術團的傳統舞蹈，展現祭典慶祝的氛圍。

「海」，由蘇澳南安國小以油桶鼓舞蹈展現鯖魚季豐收喜悅，蘇澳海事再現「新船進水」古禮儀式，愛舞樂團及蘭陽女中的舞者用曼妙舞姿表達宜蘭對海洋的熱愛與崇敬。

「敬神」，由壯三新涼樂團及漢陽北管劇團展演充滿宜蘭味且張力十足的歌仔戲和酬神戲，配合著傳統曲牌演奏出民間特有的歡慶樂章。

「運動英雄」，蘭陽舞蹈團細緻的表演傳遞濃厚宜蘭熱情，台灣特技團透過各種挑戰人體極限的技藝向所有不畏艱難的英雄致敬，並由知名金曲歌手亂彈阿翔結合公正國小體操隊，重現經典名曲「完美落地」。

宜蘭縣體操吊環王子陳智郁及田徑玉兔女神游雅君點燃聖火、長拳選手余芷萱代表運動員宣誓、田徑裁判郭德其代表裁判宣示，宣告為期6天的全國運動會正式開始。

最後，開幕表演結束後登場的「宜蘭之夜」活動，則由廣受年輕人喜愛的歌手徐佳瑩及盧廣仲開唱，帶領大家與選手們一起同樂。

盧廣仲。（記者林正堃攝）

106年全國運動會開幕典禮今晚在宜蘭運動公園盛大舉行，來自全國22縣市約7000名選手，將爭奪33種類、39個項目共計385面金牌。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演「看見宜蘭」，展現地方特色。（記者林正堃攝）



全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）

全運開幕式表演。（記者林正堃攝）