全運會開幕 總統蔡英文、行政院長賴清德出席典禮

106年全國運動會昨晚熱鬧開幕，宜蘭運動公園田徑場湧進萬人入場觀禮。（記者林敬倫攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕106年全國運動會今晚熱鬧開幕，宜蘭運動公園田徑場湧進萬人入場觀禮，總統蔡英文與行政院長賴清德也出席典禮，由蔡英文宣布開幕，在同為宜蘭人的體操選手陳智郁、長跑選手綽號「玉兔女神」的游雅君點燃聖火後禮成，接著藝人盧廣仲及徐佳瑩先後登台開唱，與觀禮嘉賓、選手們同歡。

本屆全運會從今天開始連續舉辦至26日，開幕典禮主辦場地宜蘭運動公園田徑場可容納1萬2000多人，預估有破萬人入場觀禮，縣政府也預估全運會期間，來到宜蘭的選手與隊職員將有10000多人。

本屆開幕典禮，縣政府以宜蘭的山、海及平原地景意象為表演主軸，貫串整場典禮，在選手進場後，宜蘭縣代理縣長吳澤成、賴清德及蔡英文先後致詞。

至於全運會的聖火，由同為宜蘭人的體操選手陳智郁、長跑選手綽號「玉兔女神」的游雅君擔任火炬手，以跑步的方式點燃，宜蘭縣籍藝人亂彈阿翔、台灣特技團、蘭陽戲劇團及蘭陽舞蹈團也將與會演出，會後盧廣仲及徐佳瑩也陸續登台開唱。

賴清德強調，感謝宜蘭為賽程提供妥適的服務，他更向全國民眾報告，國民體育法已修訂通過，未來各單項活動一定秉持公開透明、公平公正的立場，歡迎全國對運動的有志之士能夠參與。

賴清德也說，前瞻基礎建設計畫中，行政院也編列36億元，改善全國學校的運動設施，讓全民都有機會接觸好的運動設施，培養優秀運動選手，也會幫助台灣國際性選手，出國能好好比賽，j為國爭光。

蔡英文則說，歡迎各縣市好手來到國內運動最高殿堂，把平時苦練的成果表現出來，她也說，政府除推動體育預算變更，現在體育改革已經打開參與各項協會的大門，讓所有關心運動的朋友，上網參與各項運動協會，這就是台灣的金牌計畫，讓全民都是選手的夥伴，成為金牌推手。

106年全國運動會昨晚熱鬧開幕，宜蘭運動公園田徑場湧進萬人入場觀禮。（記者林敬倫攝）

106年全國運動會昨晚熱鬧開幕，宜蘭運動公園田徑場湧進萬人入場觀禮。（記者林敬倫攝）

全運會聖火進場。（記者林敬倫攝）

盧廣仲於開幕典禮後開唱。（記者林敬倫攝）